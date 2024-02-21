Какая задача стоит перед силами РФ в Украине: за счет чего враг сумел активизировать свое наступление

После захвата Авдеевки Донецкой области россияне пытаются не сбавлять темп и продолжать атаковать позиции ВСУ. Какая задача стоит перед силами РФ в Украине? За счет чего РФ смогла активизировать свое наступление? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Российские захватчики поддерживают постоянное давление

Эксперты Ник Рейнольдс и Джек Уотлинг из британского Королевского института объединенных исследований (RUSI) в интервью AP заявили, что перед оккупационными силами России в украинском государстве стоит задача осуществлять небольшие тактические атаки.

Эксперты считают, что таким образом, российские захватчики поддерживают постоянное давление на ряд точек в нашей стране.

"...перед российскими подразделениями стоит задача проводить небольшие тактические атаки, которые, как минимум, наносят Украине стабильные потери и позволяют российским силам захватывать и удерживать позиции", — отметили британские эксперты.

Россияне воспользовались возможностями

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью журналу "Фокус" заявил, что окно возможностей для наступления армии РФ открылось за счет нескольких составляющих.

По словам Гетьмана, первым фактором стала смена руководства Вооруженных сил Украины, ведь генералам на новых должностях нужно время для входа в дело и ознакомления с оперативными задачами.

Эксперт считает, что вторая составляющая — изменение погодных условий и появление возможности передвигать тяжелую технику. Третьим и основным фактором, по его словам, является нехватка артиллерийских снарядов для отражения врага.

"Все три причины повлияли на активизацию войск РФ на пяти направлениях. Насколько критична ситуация? Мы держим оборону, нормальные прогнозы невозможно сделать. Но скажу точно, что прорыв фронта невозможен. Да, активно атакуют (ред. – оккупанты) возле Работино — хотят отодвинуть украинскую артиллерию от Токмака, крупного железнодорожного хаба", — добавил Гетьман.

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