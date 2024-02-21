Какая задача стоит перед силами РФ в Украине: за счет чего враг сумел активизировать свое наступление

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Кравцев Сергей
После захвата Авдеевки Донецкой области россияне пытаются не сбавлять темп и продолжать атаковать позиции ВСУ. Какая задача стоит перед силами РФ в Украине? За счет чего РФ смогла активизировать свое наступление? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Эксперты Ник Рейнольдс и Джек Уотлинг из британского Королевского института объединенных исследований (RUSI) в интервью AP заявили, что перед оккупационными силами России в украинском государстве стоит задача осуществлять небольшие тактические атаки.
Эксперты считают, что таким образом, российские захватчики поддерживают постоянное давление на ряд точек в нашей стране.
Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью журналу "Фокус" заявил, что окно возможностей для наступления армии РФ открылось за счет нескольких составляющих.
По словам Гетьмана, первым фактором стала смена руководства Вооруженных сил Украины, ведь генералам на новых должностях нужно время для входа в дело и ознакомления с оперативными задачами.
Эксперт считает, что вторая составляющая — изменение погодных условий и появление возможности передвигать тяжелую технику. Третьим и основным фактором, по его словам, является нехватка артиллерийских снарядов для отражения врага.
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