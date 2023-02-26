Как жители Крыма борются за свое украинское будущее

Еще 9 лет назад россияне начали попытки захватить полуостров. 20 февраля войска РФ начали высадку в Крыму и до 26 февраля большинство учреждений уже находились под их контролем. 26 февраля 2014 года под стенами Верховной Рады АР Крым собрались тысячи крымских татар, украинцев и представителей других национальностей, чтобы заявить всему миру о целостности Украины, пишут "Комментарии" со ссылкой на FREEДОМ.

Сегодня, 26 февраля, в Украине - День сопротивления российской оккупации Крыма и Севастополя

Сегодня деоккупация и реинтеграция полуострова — важнейшие вызовы, стоящие перед Украиной, заявила представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева. По ее словам, восстановление контроля Украины над аннексированным полуостровом — не только политическая задача, но и экономическая. Для этого была разработана Стратегия экономического восстановления Крыма, интегрированная в общий План послевоенного восстановления Украины.

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24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, неизвестные подняли украинский флаг в центре Севастополя — на главной площади города.



"Пока Россия истощает свои запасы, Украина, по сути, имеет безграничный потенциал в виде помощи коллективного Запада, который однозначно настроен только на победу Украины в этой войне. А она не может быть полной без возвращения контроля над Крымом. Поэтому Крым, я уверена, будут брать, и произойдет это уже в этом году", — считает крымчанка Зарема Сеитаблаева.



23 февраля партизаны из движения "Атеш" взяли на себя ответственность за разрушение части железнодорожного пути в 12 км от оккупированного Симферополя. Сейчас движение там заблокировано.



В тот же день на российских радиостанциях в аннексированном Крыму неожиданно прозвучало обращение руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Его речь и Гимн Украины передавали радио "Спутник в Крыму" и радио "Вера", а также ряд районов полуострова. Обе радиостанции входят в корпорацию "Газпром-Медиа-Радио", а первая также является частью медиагруппы "Россия сегодня".



Еще 16 марта 2014-го на территории Крыма и Севастополя состоялся непризнанный большинством стран мира так называемый "референдум" о статусе полуострова. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной, ввели санкции. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.



Как писали "Комментарии", Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет все для победы в 2023 году, ведь противостоит России не сама, ей помогают друзья, чтобы агрессия не распространилась дальше. А для того, чтобы вернуть Крым "физическим путем" Зеленский отметил, что "мы готовы морально и готовимся технически".



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