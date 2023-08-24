Как завершится война против РФ – кого бросает Путин в Украину, чтобы остановить ВСУ

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Кравцев Сергей
Тема войны в Украине продолжает оставаться среди топ-тем западной прессы. Возможный исход войны в Украине активно комментируют западные эксперты, военные, политологи. Очень много оценок украинского контрнаступления, которое хоть и пробуксовывает, но все же имеет успех и России лихорадочно приходится усиливать оборонительные рубежи, чтобы не допустить обрушения фронта. Как может завершиться война против РФ? Где россияне уже испытают сложности? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Отставной польский генерал Вальдемар Скшипчак в статье для Wprost высказал мнение, что сегодня нет одного самого вероятного сценария завершения войны в Украине.
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Эксперт прогнозирует, что впереди всех ждет еще несколько десятков ожесточенных битв, которые окажут влияние на формирование границ Украины после завершения боевых действий.
По его мнению, не будет долгих лет войны в Украине. Ни одна из сторон к этому не готова. Поэтому начало переговорного процесса – вопрос ближайшего будущего.
Скшипчак считает, что несмотря на неимоверные усилия украинской армии Киеву в итоге придется смириться, что корейского варианта не избежать, то есть часть территории может остаться оккупированной.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона заявил, что после того, как над Роботино бойцы ВСУ подняли украинский флаг, Россия всерьез запаниковала, опасаясь обвала фронта на юге. Именно поэтому на это направление Кремль панически бросил два крупных подразделения противника, которые зашли на территорию Украины. Они займут позиции на второй-третьей линиях обороны. Стоит задача – помешать продвижению ВСУ, создать дополнительные преграды.
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