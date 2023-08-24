Как завершится война против РФ – кого бросает Путин в Украину, чтобы остановить ВСУ

Тема войны в Украине продолжает оставаться среди топ-тем западной прессы. Возможный исход войны в Украине активно комментируют западные эксперты, военные, политологи. Очень много оценок украинского контрнаступления, которое хоть и пробуксовывает, но все же имеет успех и России лихорадочно приходится усиливать оборонительные рубежи, чтобы не допустить обрушения фронта. Как может завершиться война против РФ? Где россияне уже испытают сложности? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Продолжение войны бросает Украину в демографический кризис и не разрешает начать ее восстановление

Отставной польский генерал Вальдемар Скшипчак в статье для Wprost высказал мнение, что сегодня нет одного самого вероятного сценария завершения войны в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Эксперт прогнозирует, что впереди всех ждет еще несколько десятков ожесточенных битв, которые окажут влияние на формирование границ Украины после завершения боевых действий.

"Вопрос в том, удастся ли украинцам и в какой степени отвоевать свою землю, а россиянам сохранить оккупированные территории, а также какую степень влияния будут иметь те, кто в конце концов заставит стороны прекратить военные действия. Нет сомнения, что обе стороны истощены войной, и наступит момент, когда это истощение заставит их искать разрешение ситуации иначе, чем военные действия", – поделился прогнозом Вальдемар Скшипчак.

По его мнению, не будет долгих лет войны в Украине. Ни одна из сторон к этому не готова. Поэтому начало переговорного процесса – вопрос ближайшего будущего.

Скшипчак считает, что несмотря на неимоверные усилия украинской армии Киеву в итоге придется смириться, что корейского варианта не избежать, то есть часть территории может остаться оккупированной.

Концентрация врага на южном направлении является еще значительной, продолжаются непростые бои

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона заявил, что после того, как над Роботино бойцы ВСУ подняли украинский флаг, Россия всерьез запаниковала, опасаясь обвала фронта на юге. Именно поэтому на это направление Кремль панически бросил два крупных подразделения противника, которые зашли на территорию Украины. Они займут позиции на второй-третьей линиях обороны. Стоит задача – помешать продвижению ВСУ, создать дополнительные преграды.

"Другой вопрос, насколько они успеют. Успеют подальше от боевых действий — где мы не будем доставать артиллерией. Там, где будем доставать артиллерией и любым другим огнем-ни единого шанса оккупантам не будет предоставляться для того, чтобы они дополнительно окапывались и создавали какие – то дополнительные препятствия", — высказался эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — три фронта Украины: победы, поражения и ожидания.



