Как заставить Россию закончить войну: обращение Зеленского к Западу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очищение украинского неба от российских управляемых авиабомб станет мощным шагом, который может заставить Россию искать пути для окончания войны и достижения справедливого мира. Об этом он отметил в своем вечернем видеообращении 31 августа, обращаясь к международному сообществу и ключевым союзникам Украины.

Зеленский обратился к Западу и заявил, как заставить Россию закончить войну

"И я обращаюсь в Соединенные Штаты, Великобританию, Францию и Германию: нам нужны возможности реально и полностью защищать Украину и украинцев. Нам нужны и разрешения на дальнобойность, и ваши дальнобойные снаряды и ракеты. Нельзя откладывать жизненно важные решения — именно то, что может наиболее правильно повлиять на происходящее", — отметил президент.

Зеленский призвал союзников не медлить с принятием жизненно важных решений, которые могут оказать существенное влияние на ход войны.

"Важно как можно скорее все это реализовать. Мы работаем в эти дни еще активнее ради именно таких новостей – о дополнительных системах ПВО. Я хочу поблагодарить всех в мире, кто нам помогает", — добавил президент.

Ранее "Комментарии" писали, что Швейцария, известная своей продолжительной политикой нейтралитета, может пересмотреть свою позицию на фоне войны в Украине. Экспертная рабочая группа по безопасности, созданная Министерством обороны Швейцарии, рекомендует правительству изменить курс и рассмотреть возможность военного сотрудничества с НАТО и Европейским Союзом.

Читайте на портале "Комментарии" — Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего Воздушными силами Николая Олещука через несколько дней после катастрофы истребителя F-16. Самолет могли сбить дружеским огнем. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times, со ссылкой на западного чиновника, проинформированного о предварительном расследовании катастрофы.