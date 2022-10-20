Как выстоять Украине на фоне ударов РФ по объектам энергетики – что нужно делать уже сейчас

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил, что 20 октября по всей стране вводятся ограничения поставок электроэнергии. Причина – продолжающиеся удары российских оккупантов по генерирующим объектам энергетики. Как украинцы могут справиться с угрозами, вызванными новой тактикой врага? Какие меры следует предпринять на уровне государства и каждого конкретного человека? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Отопительный сезон. Фото: из открытых источников

Украине нужны поставки антидроновых систем, систем ПВО

Директор энергетических программ Центра Разумкова – Владимир Омельченко – обращает внимание, что не во всех регионах одинаковая ситуация с потреблением электроэнергии. К тому же, есть существенная разница между людьми, которые живут в жилых массивах, больших городах – и в частном секторе.

"В таких районах как Донбасс, юг Украины, где идут боевые действия, где имеется частичная оккупация, ситуация очень тяжелая. Ремонтировать там что-то из-за постоянных обстрелов сложно или невозможно. Именно поэтому речь идет о необходимости эвакуации из тех регионов. И государство должно как предоставить для этого транспорт, так и предусмотреть финансирование на аренду жилья в других регионах, некие ежемесячные выплаты переселенцам и так далее", – отмечает эксперт.

По его мнению, власть делает то, что может. Вместе с энергетическими компаниями (Укрэнерго, Центрэнерго, ДТЭК-Энерго), операторами систем распределения.

"После ракетных и дроновых ударов проводятся достаточно быстро и успешно ремонты. Но за последние две недели у нас было разрушено много энергетических объектов. Даже не столько объектов генерации электроэнергии, сколько – оборудование ее выдачи в сеть. Трансформаторные подстанции различного напряжения и так далее", – поясняет Владимир Омельченко.

Он подчеркивает, что сегодня, даже несмотря на эти сложности, у нас остается определенный запас энергетических мощностей.

"Мы потеряли около 10 гигаватт (ГВт) из имеющихся 50 ГВт мощностей. Это и Запорожские АЭС, и ТЭС, Луганская и Славянская ТЭС. Большие потери в ветряной генерации, которая была сконцентрирована на юге, – рассказывает эксперт. – Учитывая, что украинцы потребляют сейчас около 12 ГВт (зимой будет 17-18), у нас есть запас по генерации. Но вопрос в ее выдаче, ведь противник бьет именно по подстанциям, по системам выдачи электроэнергии, потому что их легче повредить, чем саму генерацию, сами генерирующие блоки, которые более-менее укреплены".

Хорошо, продолжает Владимир Омельченко, что у нас имеются неплохие запасы природного газа – более 14 млрд кубометров в хранилищах. Угля запасено около 2 млн тонн. Этого, считает эксперт, недостаточно, потому что необходимо будет компенсировать потерю атомных блоков.

"Будет ускоренное сгорание угля. Так что нужно до полумиллиона тонн докупать. И государство должно предусмотреть соответствующие средства, заложить затраты в тарифы. Потому что цена угля на международных рынках высокая – более 300 долларов за тонну. – подчеркивает эксперт. – Плюс – государство должно обеспечить защиту нашей энергосистемы от вражеских ракет и дронов. Нужны поставки антидроновых систем, систем ПВО. Работа в данном направлении ведется, международные партнеры обещали помочь".

Украине нужно уже сейчас заключить долгосрочный контракт на закупку определенного объема импортного газа

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский рассуждает так:

"Тех запасов угля и природного газа, которые у нас есть, по моему мнению, будет достаточно примерно до января. Проблемы могут возникнуть в феврале-марте следующего года. Есть вероятность, что больше газа, чем предполагалось, пойдет на электрогенерацию, страдающую от вражеских обстрелов. Тогда возникнет необходимость закупки некоторого количества газа по импорту".

Но готовиться к этому надо уже сейчас, уверен эксперт. Как делают те же европейские страны – заключить долгосрочный контракт на закупку определенного объема импортного газа. Не ожидать, что на споте он будет опускаться.

"Я не вижу возможности для уменьшения цены на газ. Об этом же говорят и европейские прогнозы", – подчеркивает Леонид Униговский.

По его словам, главная опасность была, есть и остается – в нарушении критической инфраструктуры вследствие многочисленных "прилетов". Так что важно, чтобы операторы электрических и газовых сетей накопили хороший запас оборудования, необходимых ремонтных материалов. Такие меры, считает эксперт, станут определяющими для успешного прохождения этого отопительного сезона.

К сожалению, следующий отопительный сезон, даже если исключить чисто военную составляющую, будет не легче, прогнозирует Леонид Униговский. Мы, поясняет он, исчерпаем все запасы, какие есть – уже в этом году или начале следующего.

"Правительством проводится определенная работа в данном направлении. Но некоторые вещи меня неприятно удивляют, – признался эксперт. – Еще месяца три назад я написал письмо министру развития общин и территорий Украины Алексею Чернышову. Там пояснил, что практически во всём мире для отопления, в том числе многоквартирных домов, используются газовые конвекторы с баллонами пропан бутана. Да, с определенной аппаратурой безопасности, качественные баллоны, но – используются. У нас же государственные строительные нормы (ГСН) газоснабжения от 2019 года запрещают устанавливать такие устройства в многоквартирных домах. Однако есть приказ Минрегиона, который позволяет вносить временные изменения в ГСН. И я отмечал важность разрешения операторам газораспределительных систем в экстремальных случаях (а мы сейчас оказались именно в таком положении) устанавливать подобные устройства. Если дома лишены электричества и газа – такие баллоны, при соблюдении должных мер безопасности, могут стать спасением. К сожалению, ответа я пока так и не дождался. Но главное – не ответ, главное – действия. Их, пока, по моей информации, нет".

Необходимо уходить от практики поддержания в квартирах температур в 22-25С и снижать ее до 17-18

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква отмечает, что сейчас основной фокус – на максимальное снижение потребления энергоресурсов. Это, подчеркивает он, касается и газа, и электроэнергии.

"Доля населения в общем потреблении очень сильно выросла с началом войны за счет того, что промышленность упала намного сильнее. Поэтому важно проведение максимальных разъяснительных работ с население о том, что необходимо минимизировать использование электроприборов, особенно таких мощных как чайники, утюги, кондиционеры и так далее", – уверен эксперт.

По его словам, в этом году необходимо уходить от практики поддержания в квартирах температур в 22-25С и снижать ее до 17-18.

"Иначе, можем остаться вообще без электроэнергии на длительное время в самый холодный период года, – поясняет Денис Саква. – Газ необходимо экономить еще и потому, что возможно надо будет его использовать для генерации электроэнергии зимой. С точки зрения защиты объектов критической инфраструктуры — тут я подсказать не могу. Это должны делать военные эксперты".

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