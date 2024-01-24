Как ВСУ спутали карты россиянам: почему будет задержка в следующем массированном обстреле

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Кравцев Сергей
Начиная с конца декабря и практически весь январь Россия активно терроризирует Украину массированными ракетными ударами. Один из таких украинцы пережили 23 января. Как ВСУ удалось спутать карты россиянам? О чем говорит "свежесть" российских ракет Х-101, которыми враг атаковал Украину? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире "24 канала" заявил, что уничтожение российского самолета-разведчика А-50 окажет значительное влияние на будущие атаки россиян, спутав им все планы.
Эксперт пояснил, что для того, чтобы подготовить массированный удар, нужна серьезная подготовка — привлечь различные подразделения, зарядить самолеты, выдать полетное задание. Также желательно это согласовать с военно-морским флотом для того, чтобы был одновременный запуск "Калибров", Х-101, Х-555. Также это должно согласовываться с запуском "Шахедов", чтобы они были в необходимой точке, когда должна прилететь ракета.
В то же время он указал, что такая задержка атак может иметь и негативные последствия. Ведь противник может использовать больше ракет, чем во время предыдущих атак.
Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире канала "Эспрессо" обратил внимание на тот факт, что РФ во время сегодняшней атаки на Украину использовала крылатые ракеты Х-101, которые недавно были произведены.
Он пояснил, что эти ракеты россияне обычно сдают партиями, и выполнение производственных планов идет под конец месяца, поэтому буквально свежие ракеты у них могут сейчас идти с завода на аэродром, а заранее изготовленные успели на складах полежать.
Однако тот факт, что для атак россияне используют столь свежие ракеты — месяц-два после изготовления, показывает, что запас ракет воздушного базирования у них уменьшается. Однако, отметил эксперт, это касается только дозвуковых ракет типа Х-101.
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