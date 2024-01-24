Как ВСУ спутали карты россиянам: почему будет задержка в следующем массированном обстреле

Начиная с конца декабря и практически весь январь Россия активно терроризирует Украину массированными ракетными ударами. Один из таких украинцы пережили 23 января. Как ВСУ удалось спутать карты россиянам? О чем говорит "свежесть" российских ракет Х-101, которыми враг атаковал Украину? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Подготовка к ракетным ударам занимает определенное время

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире "24 канала" заявил, что уничтожение российского самолета-разведчика А-50 окажет значительное влияние на будущие атаки россиян, спутав им все планы.

Эксперт пояснил, что для того, чтобы подготовить массированный удар, нужна серьезная подготовка — привлечь различные подразделения, зарядить самолеты, выдать полетное задание. Также желательно это согласовать с военно-морским флотом для того, чтобы был одновременный запуск "Калибров", Х-101, Х-555. Также это должно согласовываться с запуском "Шахедов", чтобы они были в необходимой точке, когда должна прилететь ракета.

"Конечно, без воздушной разведки, без таких самолетов (А-50) – россияне могут это сделать, но это крайне трудно. Мы точно спутали им карты. Я уверен, что будет определенная задержка в следующем массированном обстреле", — высказался эксперт.

В то же время он указал, что такая задержка атак может иметь и негативные последствия. Ведь противник может использовать больше ракет, чем во время предыдущих атак.

У россиян уже может быть дефицит ракет Х-101

Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире канала "Эспрессо" обратил внимание на тот факт, что РФ во время сегодняшней атаки на Украину использовала крылатые ракеты Х-101, которые недавно были произведены.

"Команда Defence Express писала, что удалось найти неразорвавшуюся боевую часть одной сбитой Х-101. и получается, что эта ракета была изготовлена в конце 2023 года. Из этого следует, что как раз дозвуковые ракеты воздушного базирования Х-101 в РФ везут "с конвейера". Однако это не выглядит так, что россияне стоят на заводе "Радуга" и вкалывают, чтобы сделать хоть одну-две ракеты под очередной массированный обстрел", — прокомментировал эксперт.

Он пояснил, что эти ракеты россияне обычно сдают партиями, и выполнение производственных планов идет под конец месяца, поэтому буквально свежие ракеты у них могут сейчас идти с завода на аэродром, а заранее изготовленные успели на складах полежать.

Однако тот факт, что для атак россияне используют столь свежие ракеты — месяц-два после изготовления, показывает, что запас ракет воздушного базирования у них уменьшается. Однако, отметил эксперт, это касается только дозвуковых ракет типа Х-101.

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