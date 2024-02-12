Как ВСУ компенсируют снарядный голод на фронте: в чем РФ идет на рекорд

Затягивание в США вопроса с согласованием помощи Украине уже привело к тому, что ВСУ вынуждены экономить боеприпасы, отражая атаки российского агрессора. Россияне это понимают и поэтому существенно активизировались. Как ВСУ компенсируют снарядный голод на фронте? По применению какого оружия Россия уже идет на рекорд? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Украина выигрывает качеством

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью "24 каналу" обратил внимание, что с начала войны мы никогда не были полноценно обеспечены боеприпасами. Постоянно приходилось выпрашивать у союзников поставки оружия и боеприпасов.

"Никто не ждал, что россияне вернут всю логику ведения боевых действий во Вторую мировую войну, когда выставлялись большие огневые валы. Но здесь также не все так очень однозначно. Если летом 2022 года они выставляли огневые валы от 45 до 80 тысяч в сутки, во времена Второй мировой войны – это беспрецедентное явление. Американцы артиллерию применяли наиболее массированно в 1965 году во время битвы в долине реки Я-Дранг (во время Вьетнамской войны – ред.). Тогда за 53 часа они использовали 16 тысяч снарядов 105-го миллиметра", – отметил эксперт.

По его словам, сейчас показатели у оккупантов снизились с 45 тысяч едва до 15. К тому же, отметил Петр Черник, Украина выигрывает качеством. У украинских военных есть снаряды, которые для россиян являются недостижимая мечтой.

"Немецкая машина Cobra на расстоянии до 40 километров может вычислить в реалиях живого времени и сразу выдать цели попадания вплоть до 40 орудий. Ничего подобного у противника нет и не будет. Здесь философия нашего противостояния. А такие снаряды, как М982 Excalibur, – для россиян недостижимая мечта", – высказался полковник.

Нужно в разы усилить борьбу с российской авиацией

В свою очередь военный эксперт Александр Коваленко у себя в Телеграмм отметил, что Россия в феврале рекордно увеличила количество применения авиабомб по Украине. За первую треть февраля 2024 российская тактическая авиация совершила более 460 сбросов авиационных бомб ФАБ-250, ФАБ-500М62, ФАБ-1500М54, а также ОДАБ-500 с УМПК (унифицированными модулями планирования и коррекции).

Как отмечает Коваленко, самым интенсивным направлением по применению КАБ была Авдеевка, второе по интенсивности – Купянск.

"Кроме того, российская тактическая авиация, на свой страх и риск, пытается выйти на системные показатели применения КАБ по Херсонской области, как по левому, так и по правому берегу", — пишет эксперт.

Он напомнил, что предыдущим рекордным месяцем по применению КАБ стал ноябрь 2023 года — более 1 200 бомб разного типа с рекордом за сутки 25 ноября — 120 ед.

В то же время, с учётом того, что за 1/3 февраля российская авиация уже применила более 460 КАБ, в этом месяце может быть установлен абсолютный рекорд по их использованию противником, отмечает эксперт, подчеркивая, что, кроме этого, российский ВПК смог выйти на уровень среднесуточного обеспечения в применении до более 50 УМПК в сутки.

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