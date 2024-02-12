Как ВСУ компенсируют снарядный голод на фронте: в чем РФ идет на рекорд

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Кравцев Сергей
Затягивание в США вопроса с согласованием помощи Украине уже привело к тому, что ВСУ вынуждены экономить боеприпасы, отражая атаки российского агрессора. Россияне это понимают и поэтому существенно активизировались. Как ВСУ компенсируют снарядный голод на фронте? По применению какого оружия Россия уже идет на рекорд? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью "24 каналу" обратил внимание, что с начала войны мы никогда не были полноценно обеспечены боеприпасами. Постоянно приходилось выпрашивать у союзников поставки оружия и боеприпасов.
По его словам, сейчас показатели у оккупантов снизились с 45 тысяч едва до 15. К тому же, отметил Петр Черник, Украина выигрывает качеством. У украинских военных есть снаряды, которые для россиян являются недостижимая мечтой.
В свою очередь военный эксперт Александр Коваленко у себя в Телеграмм отметил, что Россия в феврале рекордно увеличила количество применения авиабомб по Украине. За первую треть февраля 2024 российская тактическая авиация совершила более 460 сбросов авиационных бомб ФАБ-250, ФАБ-500М62, ФАБ-1500М54, а также ОДАБ-500 с УМПК (унифицированными модулями планирования и коррекции).
Как отмечает Коваленко, самым интенсивным направлением по применению КАБ была Авдеевка, второе по интенсивности – Купянск.
Он напомнил, что предыдущим рекордным месяцем по применению КАБ стал ноябрь 2023 года — более 1 200 бомб разного типа с рекордом за сутки 25 ноября — 120 ед.
В то же время, с учётом того, что за 1/3 февраля российская авиация уже применила более 460 КАБ, в этом месяце может быть установлен абсолютный рекорд по их использованию противником, отмечает эксперт, подчеркивая, что, кроме этого, российский ВПК смог выйти на уровень среднесуточного обеспечения в применении до более 50 УМПК в сутки.
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