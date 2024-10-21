Как врагу удается захватывать позиции Сил обороны: раскрыты две наиболее действенные тактики

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Российские захватчики используют два наиболее распространенных сценария для того, чтобы штурмовать позиции украинских военных, отмечает аналитик Роман Пономаренко.
Бои в Донецкой области
По его словам, первый сценарий – это незаметное просачивание в наши боевые порядки или за них, пользуясь отсутствием сплошной линии фронта. Как говорит эксперт, обычно это штурмовые группы в количестве 4-10 человек, вооруженные стрелковым оружием и несколькими противотанковыми одноразками.
Второй сценарий, говорит Пономаренко, это масштабная, внезапная и быстрая атака комплекса позиций в каком-то из секторов. Тогда враг активно применяет бронетехнику (БМП, БТР МТЛБ, иногда даже 1-2 танка в голове колонны) и движущиеся транспортные средства (мотоциклы, квадроциклы). Цель – прорваться в полосу обороны, сразу рассеяться по нему и атаковать выявленные позиции со всех сторон.
По его словам, в бою обе стороны широко используют FPV-дроны. Сегодня это универсальное противотанковое средство и тяжелое оружие пехоты, предназначенное для уничтожения занятых врагом построек или блиндажей. Роль артиллерии во время штурмов сведена к минимуму – она работает по отдаленным целям, и только в редких случаях оказывает непосредственную поддержку войскам в бою, подчеркнул эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ситуация на фронте сложная. Враг сумел закрепиться в окрестностях Селидово.
Новости