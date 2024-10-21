Как врагу удается захватывать позиции Сил обороны: раскрыты две наиболее действенные тактики

Российские захватчики используют два наиболее распространенных сценария для того, чтобы штурмовать позиции украинских военных, отмечает аналитик Роман Пономаренко.

Бои в Донецкой области

По его словам, первый сценарий – это незаметное просачивание в наши боевые порядки или за них, пользуясь отсутствием сплошной линии фронта. Как говорит эксперт, обычно это штурмовые группы в количестве 4-10 человек, вооруженные стрелковым оружием и несколькими противотанковыми одноразками.

"Они скрыто приближаются к выдвинутым вперед позициям (время подхода может занять несколько часов), после чего внезапно атакуют. Если гарнизон застигнут врасплох, то позиция теряется. Штурмовики закрепляются и ждут подкреплений. По ним начинает работать наша артиллерия и дроны. Иногда они разносят позицию наголову, вместе с захватчиками. А иногда нет, и тогда пехоте нужно ее отбивать", – отметил Пономаренко.

Второй сценарий, говорит Пономаренко, это масштабная, внезапная и быстрая атака комплекса позиций в каком-то из секторов. Тогда враг активно применяет бронетехнику (БМП, БТР МТЛБ, иногда даже 1-2 танка в голове колонны) и движущиеся транспортные средства (мотоциклы, квадроциклы). Цель – прорваться в полосу обороны, сразу рассеяться по нему и атаковать выявленные позиции со всех сторон.

"Обычно движение вражеской колонны нашей разведкой фиксируется заранее. По ней начинают работать артиллерия и FPV-дроны. Иногда колонну разбивают еще на подходе. Однако, в большинстве своем сорвать атаку полностью не удается, и отбивать ее приходится пехоте в ближнем бою. В ее поддержку работают уже наши танки (огласка получила случай, как азовский танк таранил вражескую БМП во время отражения одного из таких штурмов) и артиллерия с дронами", — отметил Пономаренко.

По его словам, в бою обе стороны широко используют FPV-дроны. Сегодня это универсальное противотанковое средство и тяжелое оружие пехоты, предназначенное для уничтожения занятых врагом построек или блиндажей. Роль артиллерии во время штурмов сведена к минимуму – она работает по отдаленным целям, и только в редких случаях оказывает непосредственную поддержку войскам в бою, подчеркнул эксперт.

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