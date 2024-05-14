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Как враг пробрался на Харьковщину: в Генштабе сделали заявление

В Генштабе уверяют, что в Харьковской области с начала года установили десятки тысяч мин

сегодня, 17:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Только в Харьковской области с начала 2024 года инженерно-саперными подразделениями Сил поддержки были установлены десятки тысяч мин. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Как враг пробрался на Харьковщину: в Генштабе сделали заявление

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По информации ведомства, подразделениями инженерных войск ВСУ постоянно проводится работа по повышению живучести войск путем выполнения мер инженерного оборудования оборонных рубежей по всей линии боевого столкновения.

В Генштабе отметили, что обустройство фортификаций – это постоянный процесс, линия обороны нуждается в постоянном содержании, совершенствовании и восстановлении.

Также ведомство подчеркнуло, что на подразделения инженерных войск командования Сил поддержки возложены задачи по оборудованию второго оборонного рубежа и оказанию помощи подразделениям ВСУ по оборудованию первой линии обороны на отдельных участках фронта.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне продолжают продвигаться вперед на Харьковском направлении, оккупируя новые села и приближаясь к городу Волчанск. На Западе военные эксперты, некоторые политики и аналитики всё чаще стали признавать, что совершили огромную ошибку, затягивая с предоставлением помощи Украине из-за опасений, что это вызовет новую эскалацию со стороны России. Путин и так постоянно "эскалирует", в том числе сметая ракетами и дронами украинские города и инфраструктуру. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" происходящее сейчас на фронтах российско-украинской войны.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02NYcNJdDtqj6kCNJhRGW6DntKYrDRSJV2gr9Ayc8PZtBtGqPctGuiyvooobo5za3Hl
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