Решение пополнять бывшими заключенными ряды ВСУ было совершенно верным. Пришедшие в армию из тюрьмы люди показывают положительные результаты на поле боя, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

ВСУ пополнили бывшие заключенные. Фото из открытых источников

"Можем говорить о том, как проявляют себя попавшие в нашу бригаду бывшие заключенные. По словам всех наших командиров, в подразделениях, в которых есть такие бойцы, это очень мотивированный и заряженный личный состав", — сообщил Максим Жорин.

Он рассказал, что бывшие заключенные уже выполняют боевые задания в составе Третьей штурмовой, в частности, участвовали в наступательных действиях на Харьковщине.

"Большинство из них проявили себя достойно. Кроме того, они готовы работать и учиться. Затрудняюсь ответить о ситуации в других подразделениях. Судя по нашему опыту, могу сказать, что дать возможность заключенным защищать свою страну было удачным решением", — отметил майор ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис победила в дебатах кандидата от республиканцев Дональда Трампа за счет уверенности и наступательной тактики, заявил политолог Владимир Фесенко. Политолог отметил, что в наступательности и внешних невербальных проявлениях эмоций Гаррис успешно сыграла на поле Трампа и, вероятно, именно поэтому победила в дебатах.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что подготовка российских захватчиков к контрнаступлению на Курщине была очевидна еще неделю назад, когда враг начал накапливать боеприпасы у линии столкновения, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. "Бронеколона из 56 единиц техники прорвала нашу оборону возле Коренево и с юга врезалась в Снагость. Одновременно враг нанес удар пехотными группами с восточного направления в направлении 10-го Октября — Вишневка. Вишневку поджали с юга и востока, а потому не готов сказать, что там сейчас. Как и не понятно, что в Снагости", — рассказал офицер ВСУ.