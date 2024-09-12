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Марьян Ощановский
Решение пополнять бывшими заключенными ряды ВСУ было совершенно верным. Пришедшие в армию из тюрьмы люди показывают положительные результаты на поле боя, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
ВСУ пополнили бывшие заключенные. Фото из открытых источников
Он рассказал, что бывшие заключенные уже выполняют боевые задания в составе Третьей штурмовой, в частности, участвовали в наступательных действиях на Харьковщине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис победила в дебатах кандидата от республиканцев Дональда Трампа за счет уверенности и наступательной тактики, заявил политолог Владимир Фесенко. Политолог отметил, что в наступательности и внешних невербальных проявлениях эмоций Гаррис успешно сыграла на поле Трампа и, вероятно, именно поэтому победила в дебатах.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что подготовка российских захватчиков к контрнаступлению на Курщине была очевидна еще неделю назад, когда враг начал накапливать боеприпасы у линии столкновения, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. "Бронеколона из 56 единиц техники прорвала нашу оборону возле Коренево и с юга врезалась в Снагость. Одновременно враг нанес удар пехотными группами с восточного направления в направлении 10-го Октября — Вишневка. Вишневку поджали с юга и востока, а потому не готов сказать, что там сейчас. Как и не понятно, что в Снагости", — рассказал офицер ВСУ.
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