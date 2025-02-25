Как война в Украине повлияла на мир: решится ли теперь Путин напасть на страны НАТО

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Кравцев Сергей
В третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину многие мировые лидеры призывали стороны приложить все усилия, чтобы прекратить противостояние и добиться мира. Как война в Украине повлияла на мир? Может ли РФ напасть на одну из стран НАТО? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Военный эксперт Евгений Дикий в эфире "Radio NV" заявил, что сейчас Украина и Россия пишут историю первой настоящей войны 21 века.
Он отметил, что на самом деле изменения в этой войне глубже. В частности, изменилась роль артиллерии, а также произошла "очень большая" переоценка роли бронетехники и танков на поле боя.
Эксперт отметил, что к подобному развитию событий в мире не готовы. И у производителей танков и другой бронетехники наблюдается большой кризис. Ведь они планировали проводить большое количество модификаций и усовершенствований, работать над танками новых поколений. Но во время войны стало понятно, что предыдущие подходы уже не работают.
Дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара в интервью "УНИАН" отметил, что россияне могут готовиться к смешанной войне.
По его словам, для России объединенная Европа или трансатлантическое сообщество являются угрозой. Им нужно разрушить НАТО. А, чтобы разрушить НАТО, не нужно доходить до Лиссабона или бомбить Лондон и Париж. Надо создать ситуацию, когда пятая статья Вашингтонского договора просто не сработает. Подрыв credibility. Если 5-я статья не сработает раз, то она не сработает и дальше.
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