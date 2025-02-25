Как война в Украине повлияла на мир: решится ли теперь Путин напасть на страны НАТО

В третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину многие мировые лидеры призывали стороны приложить все усилия, чтобы прекратить противостояние и добиться мира. Как война в Украине повлияла на мир? Может ли РФ напасть на одну из стран НАТО? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Предыдущие подходы уже не работают

Военный эксперт Евгений Дикий в эфире "Radio NV" заявил, что сейчас Украина и Россия пишут историю первой настоящей войны 21 века.

"Пока мы ее пишем, весь мир очень внимательно за ней следит, кто-то конспектирует, а кто-то пробует решение копировать. При том, что это касается не только осознания того, что надо делать дроны и антидроновое все", — сказал Дикий.

Он отметил, что на самом деле изменения в этой войне глубже. В частности, изменилась роль артиллерии, а также произошла "очень большая" переоценка роли бронетехники и танков на поле боя.

"Роль бронетехники и танков меняется впервые. С Первой мировой войны она была неизменна. Тогда сформировался канон гусеничной бронетехники и танков, канон был один, он продержался более 100 лет. И вот сейчас этот канон не соответствует новым реалиям. Бронетехника продолжает использоваться. Но каждый день приходится искать новую тактику, как ее использовать на поле боя, перенасыщенном дронами", — пояснил Дикий.

Эксперт отметил, что к подобному развитию событий в мире не готовы. И у производителей танков и другой бронетехники наблюдается большой кризис. Ведь они планировали проводить большое количество модификаций и усовершенствований, работать над танками новых поколений. Но во время войны стало понятно, что предыдущие подходы уже не работают.

Для России объединенная Европа или трансатлантическое сообщество являются угрозой

Дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара в интервью "УНИАН" отметил, что россияне могут готовиться к смешанной войне.

"Я не думаю, что они (россияне – ред.) хотят спровоцировать ядерный ответ НАТО. Но, если США будут уменьшать свои обязательства перед европейцами и сокращать производство оружия, о котором говорил Трамп, это будет выгодно России", – отметил эксперт.

По его словам, для России объединенная Европа или трансатлантическое сообщество являются угрозой. Им нужно разрушить НАТО. А, чтобы разрушить НАТО, не нужно доходить до Лиссабона или бомбить Лондон и Париж. Надо создать ситуацию, когда пятая статья Вашингтонского договора просто не сработает. Подрыв credibility. Если 5-я статья не сработает раз, то она не сработает и дальше.

"И мы видим, что в рядах НАТО есть "троянские кони" России, которые будут тормозить принятие решений. С таким подходом Трамп может сразу сказать "Я не хочу Третьей мировой войны за какую-то Эстонию". Но, если мы говорим о провокациях, о тестировании статьи 5, лучше всего – это Балтийские государства. Маловероятно, что Дональд Трамп захочет Эстонию защищать", – прокомментировал эксперт.

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