Как в Сталинграде: Оккупанты стирают квартал за кварталом, чтобы зайти в город

Российские захватчики не оставляют попыток захватить Торецк, об этом говорится в сюжете "Украинского свидетеля". Как говорят военные 32 ОМБр, дело в том, что город является важной логистической развязкой, ведущей на Константиновку. Именно поэтому русские захватчики постоянно наносят по нему удары КАБами.

Торецк

"Российские самолеты отрабатывают накатами. Что это значит? Один сбросил КАБ и улетел, за ним следующий. И так в течение сорока минут. И мы все это "ловим", — говорит военнослужащий 32 ОМБр "Саймон".

По его словам, российские террористы просто стирают город, иначе зайти сюда не смогут.

"Им проще складывать квартал за кварталом, как в Сталинграде", — добавил боец

По его словам, в городе есть гражданские, которые в основном скрываются в подвалах. Впрочем, есть и такие, которые наводят окупантов на украинские позиции.

"Россияне заходят в дом, выходят оттуда с бабушкой или дедушкой. И те чуть ли не за руку ведут их, показывают, где сидят наши ребята. Не исключаю, что это делается под дулом автомата. Затем противник приводит миномет или артиллерию на наши позиции", – говорят военные.

При этом военные говорят, что для них основной проблемой являются российские КАБы. По их словам, за неделю захватчики могут выпускать до 800 управляемых авиабомб по территории Украины. Они отмечают, что решить эту проблему могли бы американские истребители F -16, поэтому они с нетерпением ждут, когда они наконец-то прибудут в Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о тяжелых боях, которые ведутся в Торецке, а также о намерении оккупантов организовать котел для украинских военных.



