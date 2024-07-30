Как в Сталинграде: Оккупанты стирают квартал за кварталом, чтобы зайти в город

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Ткачик Олеся
Российские захватчики не оставляют попыток захватить Торецк, об этом говорится в сюжете "Украинского свидетеля". Как говорят военные 32 ОМБр, дело в том, что город является важной логистической развязкой, ведущей на Константиновку. Именно поэтому русские захватчики постоянно наносят по нему удары КАБами.
Торецк
По его словам, российские террористы просто стирают город, иначе зайти сюда не смогут.
По его словам, в городе есть гражданские, которые в основном скрываются в подвалах. Впрочем, есть и такие, которые наводят окупантов на украинские позиции.
При этом военные говорят, что для них основной проблемой являются российские КАБы. По их словам, за неделю захватчики могут выпускать до 800 управляемых авиабомб по территории Украины. Они отмечают, что решить эту проблему могли бы американские истребители F -16, поэтому они с нетерпением ждут, когда они наконец-то прибудут в Украину.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о тяжелых боях, которые ведутся в Торецке, а также о намерении оккупантов организовать котел для украинских военных.
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