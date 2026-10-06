Как в Кремле планируют победить Украину: на Западе раскрыли главный план Путина

Кремль делает ставку не только на ситуацию на фронте, но и постепенное ослабление поддержки Украины со стороны Европы. Как пишет The Washington Post, российский диктатор Владимир Путин может рассчитывать на то, что внутренние политические и экономические проблемы европейских стран, в конечном счете, заставят их сократить помощь Киеву.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

По оценкам чиновников и аналитиков, с которыми пообщались журналисты WP, в Кремле считают, что война на истощение происходит сразу на нескольких уровнях. Россия пытается давить на Украину военно, а на Европу политически, экономически и из-за гибридной войны.

Одним из ключевых элементов стратегии называют удары по украинской критической инфраструктуре. Москва стремится создать для Украины максимально тяжелые условия накануне зимы, рассчитывая на то, что европейские правительства со временем устанут от масштабной поддержки Киева.

"Путин считает, что к лету ситуация в Европе изменится, и поддержка Украины уменьшится. Это мотивирует Кремль продолжать свои дерзкие атаки", — заявил Михаил Ходорковский, когда-то являвшийся самым богатым человеком в России, а ныне оппозиционная фигура в изгнании в Лондоне.

Параллельно Кремль усиливает давление на Европу. Речь идет о кибератаках, дезинформационных кампаниях, возможных диверсиях и угрозах, в частности ядерной риторике. Руководитель германской Федеральной разведывательной службы Мартин Егер заявил, что Россия испытывает готовность Германии противостоять этим вызовам.

Однако несмотря на планы Кремля, Европа пока не демонстрирует готовности отказываться от Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев объявил о новой помощи Украине. В то же время в Германии, Франции и других странах усиливаются политические силы, выступающие за сокращение поддержки Киева или пересмотр отношений с Москвой, в частности Марин Ле Пен заявила, что ухудшение государственных финансов означает, что Франция больше не сможет оказывать Украине столько же поддержки, а сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель раскрыть немецких налогоплательщиков, пока Германия переживает самый плохой энергетический кризис". По ее словам, Германия должна возобновить поставки российского газа.

Таким образом, главный расчет Кремля, по оценкам западных и российских экспертов, может заключаться в затяжной войне и ожидании политических перемен в Европе. Москва стремится дождаться момента, когда внутренние проблемы западных государств станут для них важнее продолжения масштабной помощи Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин заявил о готовности завершить войну в Украине и назвал ключевые условия России.