Как улучшить мобилизацию: в ВСУ озвучили предложения



















Украинские власти должны работать над повышением престижа военной службы, чтобы улучшить успешность мобилизации. Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью 47-й Отдельной механизированной бригады "Магура" Дмитрий Лазуткин, передает портал "Комментарии".

В Украине усиливают мобилизацию. Фото из открытых источников

По словам Дмитрия Лазуткина, военная служба должна стать трамплином в карьере, в том числе в государственных структурах. Для этого, отметил он, Украине необходимо внедрять опыт Израиля.

"В контексте мобилизации очень важно институционально повышать престиж военной службы. Человек должен понимать, что служба в армии впоследствии станет для него социальным лифтом, как мы это видим в Израиле. Без службы в армии там труднее выстраивать даже свою дальнейшую карьеру, особенно в государственных структурах. Так должно быть и у нас", — заявил военнослужащий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин призвал народных депутатов прекратить "цирк" вокруг принятия нового закона о мобилизации и наконец проголосовать за него. Армия нуждается в пополнении личного состава, а потому мобилизацию населения придется проводить в любом случае. Война должна стать общим делом всего украинского народа, а не обязанностью пассионарного меньшинства и просто фоновым событием для других граждан.

"Комментарии" также писали, что Владимир Путин по неофициальным каналам сигнализирует США, что открыт для обсуждения будущих мер безопасности для Украины. Российский диктатор, вероятно, готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако и дальше будет настаивать на признании контроля над оккупированными украинскими территориями.