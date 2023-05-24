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Как украинские пилоты самостоятельно готовятся к учениям на истребителях четвертого поколения

Воздушные Силы ВСУ уже передали партнерам список кандидатов на F-16, которые станут весомым дополнением украинской обороны

сегодня, 10:10
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Автор:

Белоокая Ира

В то же время, летчики уже больше года тренируются самостоятельно, чтобы быстрее освоить современные истребители. Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал украинский пилот с позывным "Джюсом", пишут "Комментарии".

Как украинские пилоты самостоятельно готовятся к учениям на истребителях четвертого поколения

Украинский пилот "Джус". Фото из открытых источников


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"Честно говоря, эта подготовка началась еще где-то в конце весны прошлого года. Когда мы уже загорелись этой идеей получить современные самолеты и когда еще не было сигналов, что это действительно произойдет. Тем не менее, у наших пилотов появилась мотивация и мы стали самоинициативно дополнительно заниматься изучением английского языка, изучением самолета как такового, начиная прямо с чтения мануалов, книг по F-16", — отметил пилот.

Кроме того, украинские пилоты, чтобы лучше понимать F-16, создали специальные симуляторы, своего рода рабочие места, на которых они проводят тренировки.

"Это не сравнить с полноценными сертифицированными тренажерами, но все это позволяет базово ознакомиться с кабиной, с механизмами работы тех или иных систем и с определенными процедурами. На симуляторах ты можешь отработать запуск двигателя, взлет, посадку, базовые тактические приемы и так далее. И таким образом, это приближает нас к успешному быстрому освоению истребителей четвертого поколения, потому что приедут не нулевые люди, а осознающие разницу и имеющие серьезный опыт полетов на наших самолетах", — убежден "Джус".

По его мнению, уже на первых топовых группах будет ясно, на чем следует расставить акценты.

"По сути, все эти люди умеют летать и им не надо осваивать все как начинающим, но отдельные моменты будут отличными. И вот с ними как раз нужно будет поработать", — подытожил украинский пилот.

Напомним, "Комментарии" писали, — Пока США думают, в Минобороны назвали страну, которая может первой передать F-16 Украине . В Минобороны предполагают, что Нидерланды могут первыми передать F-16 Украине . Минобороны считает, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украину истребители F -16.



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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/f-16-pilot-juice/7104937.html
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