Как Украине удержать фронт в 2026 году: действительно ли большой риск прорыва россиян

Россия продолжает демонстрировать, что не собирается останавливаться в своих попытках прорвать фронт. Как Украине удержать фронт в 2026 году? Есть ли риск падения фронта? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Украине нужно укомплектование армии

Руководитель проектов безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук заявил в интервью Украинскому Радио, что есть два пути, которые пытаются реализовать украинские защитники: уничтожить наступательный потенциал врага и доукомплектовать армию.

По его мнению, преимущество противника в живой силе можно снизить, уничтожая его. Лакийчук отметил, что это и называется "сбить его наступательный потенциал".

Эксперт отметил, что речь идет не только о боях на фронте, но и следует продолжать наносить удары вглубь России, чтобы уничтожать склады боеприпасов, тыловые базы противника, склады горюче-смазочных материалов, арсеналы и важные аэродромы.

Лакийчук добавил, что это хоть и очень важно, но недостаточно. Он пояснил, что Украине необходимо укомплектование армии. У нас бригады укомплектованы на 40–50%. А ведь надо понимать: подразделение наиболее эффективно, когда оно полностью укомплектовано.

По словам эксперта, это не просто 10 солдат, а один гранатометчик, два пулеметчика, стрелки, операторы дронов.

"Если в этой команде не хватает кого-то, то это не просто минус человек. Отделение без гранатометчика – это потеря. Отделение без пулеметчиков – это потеря. Поэтому это не просто большее количество людей. Это об укомплектованности подразделений", — добавил он.

Лакийчук признал, что для того чтобы хотя бы на 70-80% укомплектовать подразделение, нужно проводить мобилизацию. Но, по его словам, с этим есть проблемы.

Рано или поздно россияне где-нибудь найдут слабый участок фронта

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут отметил, что Украина оказалась в ситуации, когда война ведется не по собственному плану, а как непрерывная реакция на действия противника. Россияне сознательно увеличивают количество направлений давления, создавая все больше так называемых горячих точек. Их цель проста – истощить украинскую армию, заставить распылять силы и искать момент, когда оборона даст слабину.

"Глобально россияне понимают, что, увеличивая количество горячих мест на фронте, они ставят нас на растяжку, когда у нас нет стратегических резервов и заходим в ситуацию, где вынуждены постоянно реагировать на их попытки наступательных действий", — отметил эксперт.

По его словам, в таком режиме армия работает на грани возможностей, не имея запаса сил для маневра или быстрого ответа. Самая большая угроза этой стратегии – время. Когда фронт перегружен, а резервов не хватает, противник рано или поздно находит слабое место. И это может произойти не обязательно там, где все это ждут.

"Рано или поздно они где-нибудь найдут слабый участок фронта, который смогут прорвать и выйти на оперативное пространство", – предостерег аналитик.

