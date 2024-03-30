Как Украине победить Россию в этом году: какие трудности испытывает агрессор

В западной прессе много говорится о том, что именно Россия вскоре может усилить давление на Украину, попытавшись прорвать фронт. Но может ли быть так, что Украина опередит РФ и первой усилит свои удары? От чего это зависит? Действительно ли РФ продолжает терять большие объёмы техники и не успевает восполнить запасы? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Украина ждет помощи союзников

Военный эксперт Петр Черник в эфире "24 Канала" заявил, что решающими могут стать не следующие 6-8 месяцев, а следующие 2-3 месяца. Если наши союзники по-настоящему решат обеспечить нас серьезным оружием.

По словам эксперта, серьезное оружие – это достаточное количество авиации. В частности, для Украины задекларировано около 60 бортов F-16, тогда как союзники могли бы обеспечить Киеве 120-180 машинами. Он отметил, что в мире изготовлено более 4,5 тысячи самолетов F-16, тогда как в пределах 3-4 тысяч находятся в "адекватном состоянии".

Кроме этого, дальнобойные ракеты помогли бы ВСУ истребить логистику россиян. Речь идет о MGM-140 ATACMS, на складах находится от 3 до 4 тысяч единиц. Тогда как украинские боевые возможности серьезно улучшили бы 1,5 тысячи этих ракет.

Петр Черник отметил, что практически невозможно пройти линию разграничения на востоке, которая была до 2022 года. Поскольку, там все "превращено в бетон".

Эксперт добавил, что если враг имеет серьезные укрепления, то сам Донецк можно истребить только тяжелыми авиационными бомбами, в частности понадобятся тысячи тонн, что под силу только США.

Того потенциала, с которым россияне начинали вторжение, они точно не смогут достичь

Эксперт по национальной безопасности Иван Варченко в эфире канала "Киев 24" заявил, что Россия во время полномасштабной войны в Украине ежедневно теряет больше "металла", чем способен изготовить ее военно-промышленный комплекс.

"Конечно мы понимаем, что того потенциала, с которым она (РФ, — Ред.) начинала (вторжение, — Ред.), точно они не смогут достичь, даже при том, что напрягут все усилия российского военно-промышленного комплекса", — заявил аналитик.

По словам эксперта, у противника нет той динамики, которая бы позволила ему "действительно двигаться хотя бы, компенсируя то, что уничтожается на фронте, не говоря о том, чтобы делать больше".

Читайте также на портале "Комментарии" — заморозка или эскалация: к чему близится война в Украине и что станет ключевым фактором.



