Как Украине не допустить заморозки войны: в армии Швеции назвали план для ВСУ

Чтобы у Украины не появились риски реализации сценария замороженной войны с агрессором Россией, нужно совершить большой технологический прорыв на поле боя. В частности, им может стать применение радиоэлектронной борьбы с беспилотниками и самолетами. Такое заявление сделал подполковник армии Швеции Йоаким Паасикиви в интервью Liga.net

Война в Украине (фото из открытых источников)

По его словам, ВСУ должны сделать ставку на РЭБ, БПЛА и боевые самолеты.

"Думаю, таким прорывом может стать радиоэлектронная борьба в сочетании с беспилотниками и самолетами", – считает Паасикиви.

По мнению подполковника из Швеции, если Силам обороны Украины не удастся перейти от позиционных к маневровым боям, "тогда мы рискуем получить длительную войну, похожую на длившуюся между 2014 и 2022 годами", но уже с новой линией фронта.

"Главное сейчас — поддержка Запада. И мы должны хорошо понимать свои выгоды. Если мы не поддерживаем Украину, мы вредим себе", — подчеркнул Йоаким Паасикиви.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Москва хочет захватить конкретный город Украины. В вероятном летнем наступлении РФ революции не произойдет. По словам военного обозревателя Дениса Поповича, Москва хочет захватить конкретный украинский город. А ведь РФ вокруг него рассредоточила усилия уже сейчас. Вероятно, в период конца мая — начала июня она продолжит наступать на тех же направлениях.

Он заявил, что больше всего беспокоит оперативные направления Времен Яр: Россия уже давит на ВСУ, чтобы взять город. Если ситуация будет развиваться по худшему сценарию, то враг сможет приблизиться в сторону Константиновки, Славянска, Краматорска, Дружковки.

