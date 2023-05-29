Как украинцы относятся к ограничению выезда мужчин за границу: опрос

Социологи компании Active Group исследовали отношение украинцев к ограничению выезда мужчин за границу во время военного положения. Поводом для этого исследования стало заявление министра внутренних дел Игоря Клименко о необходимости принять закон об ответственности мужчин, незаконно выехавших из Украины во время военного положения. О результатах опроса сообщают "Комментарии".

С началом вторжения выезд мужчин ограничен

Отвечая на вопрос, ограничения на временный выезд из страны мужчин больше помогают или вредят экономике страны, 5,9% уверенно ответили — "исключительно помогает". Еще 15% полагают, что скорее помогает. Еще 20% полагают, что это решение не влияет на экономику страны. Процент тех, кто неблагоприятно оценивает ограничения, распределился следующим действием: скорее вредит — 24,4%, исключительно вредит — 16,2%. Еще 15% затруднились с ответом.

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На вопрос, как ограничения по временному выезду мужчин за границу влияют на безопасность страны, мнения распределились следующим образом: помогает — 10%, скорее помогает — 20,5%, не влияет — 22,1%, скорее вредит — 19,6%, исключительно вредит – 12,9%. Затруднились ответить на этот вопрос – 14,8%.

Нужно ли смягчить или наоборот – сделать более жесткими ограничения на временный выезд мужчин за границу, опрашиваемые ответили следующим образом: существенно смягчить – 22,7%, немного смягчить – 29,2%, оставить как есть – 24, 9%, немного усложнить – 9,3%, существенно усложнить – 6,3%, затруднились ответить – 7,6%.

Исследование, проведенное компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlowerSociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и регионам Украины). Период сбора данных: 27 мая 2023 года. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

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