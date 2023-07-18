Как ухудшится логистика войск РФ после подрыва Крымского моста – какой мост-цель следующий

Тема ударов по Крымском мосту продолжает оставаться одной из топ-тем, наиболее обсуждаемых в соцсети. Кремль отходит от шока и снова грозится Украине последствиями. Действительно ли есть Кремлю чего переживать, потому что ухудшится логистика войск РФ? Могут ли удары продолжиться? На каком мосту вскоре могут также прозвучать взрывы? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

У оккупантов остается Керченская переправа, сухопутный коридор

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в эфире общенационального телемарафона отметил, что как бы Путин не заявлял, что с военной точки зрения повреждение Крымского моста не несет никакой проблема для российской армии, логистика войск России все же ухудшится.

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"Остается Керченская переправа, сухопутный коридор. Конечно, они (россияне – ред.) могут и будут использовать все возможности, в том числе судов из Новороссийска. Но при прекращении функционирования Керченского моста логистика ухудшится до 40%", — заявил Романенко.

По его мнению, полноценное функционирование Крымского моста играет большую роль для россиян, которые воюют на южном направлении, а также расположены непосредственно в Крыму. Решение задач логистики и обеспечения – ключевые задачи, почему, собственно, Москва и выделила огромные суммы денег на строительство Крымского моста.

Таганрогский мост примерно такой же, как и Чонгарский

Военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 канала" высказал мнение, что следующим после Крымского моста в Керчи под ударами должен оказаться мост через Миусский лиман в районе Таганрога. Эксперт называет этот объект ещё более приоритетный для уничтожения, поскольку через него россияне перекидывают около двух третей своей военной техники в Украину.

Говоря о возможном ударе по Таганрогскому мосту Роман Свитан провел параллель с недавними ударами по Чонгарскому мосту.

"По Чонгару мы хорошо ударили, до Таганрогского тоже можем достать теми средствами поражения, которые есть. Я думаю, в ближайшее время, если будет разрешение на такую работу, надо бы уничтожить ещё и Таганрогский мост. Через Таганрогский мост идёт 70% военной амуниции, тогда как через Крымский — 30%. Потому он также важен на уничтожение, как и Крымский", — отметил эксперт.

Оценивая удар по Крымскому мосту, Свитан указал, что одна из двух автомобильных его веток может быть выведена на срок до полугода. Но чтобы перерезать этот канал логистики россиян, в первую очередь нужно уничтожить железнодорожный Крымский мост.

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