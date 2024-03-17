Как справедливо завершить войну в Украине: на Западе назвали единственный способ

Более двух лет уже идет полномасштабная война в Украине, но есть единственный надежный способ навсегда покончить с противостоянием. Однако если пойти на перемирие на условиях Кремля, то это придаст Владимиру Путину смелости выбирать новые цели для экспансии.

Когда закончится война в Украине (фото из открытых источников)

Такое мнение публикует обозреватель журнала Observer по иностранным делам Саймон Тисдалл The Guardian. По мнению аналитика, мир не наступит, пока тиран не потеряет власть.

"Единственный надежный способ навсегда покончить с этой войной на справедливых условиях — это отстранить от власти любыми доступными законными средствами начавшего ее мессианского массового убийцу: Владимира Владимировича Путина", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ватикан сделал новое заявление о мирных переговорах после скандальных слов Папы Римского. В Ватикане во второй раз прокомментировали скандальное заявление Папы Римского о мирных переговорах между Украиной и Россией. Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил, что условия для мирных переговоров должны исходить от обеих стран, однако агрессор первым должен прекратить военные действия.

Пьетро Паролин в интервью для итальянского издания Corriere della Sera отреагировал на критику по поводу заявления Папы Римского, в котором он призвал Украину "поднять белый флаг" и начать мирные переговоры с Россией по окончании войны. Паролин объяснил, что обе страны должны идти на сближение по поводу переговоров, но Россия первая должна прекратить боевые действия.

Паролин добавил, что слова Папы Римского, в которых он говорит о необходимости Украины идти на мирные переговоры, следует воспринимать как проявление силы.

