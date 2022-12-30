Как скоро Украина получит и танки, и ATACMS: Кулеба назвал сроки

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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не сомневается в том, что в 2023 году Украина получит и современные танки, и ракеты ATACMS дальностью до 300 км. Если же говорить о конкретных сроках поставок, то это напрямую будет зависеть от ситуации на поле боя. Как передает издание "Комментарии", об этом глава МИД Украины заявил в интервью "РБК-Украина".
Дальнобойные ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников
Министр призвал всех украинцев быть рациональными и понимать, что все сразу не получается получить у Запада. Целый год шла борьба за то, чтоюы западные союзники предоставили Украине системы Patriot и вот США дали зеленый свет, вскоре эти установки будут в Украине. Но звучит недовольство, что мы до сих пор не получили танки, и ракеты ATACMS.
Главный дипломат страны считает, что из всех типов оружия вопрос предоставления Patriot был самым сложным.
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