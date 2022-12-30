Как скоро Украина получит и танки, и ATACMS: Кулеба назвал сроки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не сомневается в том, что в 2023 году Украина получит и современные танки, и ракеты ATACMS дальностью до 300 км. Если же говорить о конкретных сроках поставок, то это напрямую будет зависеть от ситуации на поле боя. Как передает издание "Комментарии", об этом глава МИД Украины заявил в интервью "РБК-Украина".

Дальнобойные ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

Министр призвал всех украинцев быть рациональными и понимать, что все сразу не получается получить у Запада. Целый год шла борьба за то, чтоюы западные союзники предоставили Украине системы Patriot и вот США дали зеленый свет, вскоре эти установки будут в Украине. Но звучит недовольство, что мы до сих пор не получили танки, и ракеты ATACMS.

"С первых дней, когда мы начали о Patriot говорить с американцами, мы слышали "нет". И то, что это произошло, — это еще одно свидетельство, что еще одно снято табу, еще одна стена упала...И я не думаю, что другие темы будут сложнее Patriot. Они не реализуются, возможно, все одновременно в один день, но это как в компьютерной игре, ты открываешь уровни друг за другом", — отметил Кулеба.

Главный дипломат страны считает, что из всех типов оружия вопрос предоставления Patriot был самым сложным.

Читайте также на портале "Комментарии" — генсек НАТО Столтенберг заявил, что есть только один быстрый путь к миру в Украине – это увеличение поставок Украине вооружений.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинская авиация нанесла точные удары по позициям россиян, в Генштабе ВСУ рассказали подробности.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!