Как российские партизаны могут повлиять на историю создания РФ

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Белоокая Ира
В этом уверен российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов, об этом он заявил в Телеэфире, пишут "Комментарии".
Бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свободная Россия" (ЛВР). Фото из открытых источников
По его словам, у российских партизан есть определенный потенциал, необходимо лишь проявить еще и политическую активность. Он отмечает, что их деятельность в Белгороде заслуживает уважения, в то же время на Брянщине был совсем удачный дебют.
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Аббас Галлямов подчеркивает, что бойцам "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиону "Свободная Россия" не нужно захватывать саму Россию. Достаточно будет создать ту же РФ, однако в ней не будет места Путину.
Именно при таких условиях то, что долго строил российский диктатор — разрушится. Галлямов также выделил тот факт, что революции не всегда начинались в столицах государств, а русские партизаны могут еще раз стать примером этому. Тем не менее, им необходимо добавить в военную эффективность, еще и политическую и наладить отношения с оппозицией.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – пока Путин занят войной в Украине, его люди в отдаленных восточных регионах России на грани голода . На российской Чукотке продуктов питания остро не хватает всех жителей.
Напомним, "Комментарии" писали, — Добровольцы легиона "Свобода России" готовят тысячи людей для свержения путинского режима , — The Times Легион "Свобода России" и "РДК" вербуют тысячи россиян для наступления на Кремль. В настоящее время там насчитывается до 1000 человек.
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