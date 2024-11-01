Как россиянам удалось выйти из позиционного тупика: почему ВСУ отступают

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Кравцев Сергей
Противник за почти три года большой войны выработал механизм выхода из позиционного тупика. Впервые это проявилось в Бахмуте, где россияне отрабатывали свою новую тактику на зеках. После этого они начали применять тактические приёмы, что позволило им выйти из позиционного тупика и начать вести манёвренную войну. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков.
Наступление России. Фото из открытых источников
Он добавляет, к большому сожалению, политическая целесообразность на пороге третьего года полномасштабной войны берёт верх над военной необходимостью.
По мнению эксперта, одна из ключевых проблем кроется в том, что на ставке Вооруженных Сил главком и начальник генштаба не является субъектом принятия решений. К мнению главкома не всегда прислушиваются, чего нет во всех цивилизованных странах мира, где решение главкома имеет такой же вес, так и голос верховного главнокомандующего.
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