logo

BTC/USD

71295.74

ETH/USD

2576.18

LTC/USD

70.62

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Как россиянам удалось выйти из позиционного тупика: почему ВСУ отступают
commentss НОВОСТИ Все новости

Как россиянам удалось выйти из позиционного тупика: почему ВСУ отступают

Для того, чтобы Украине изменить ситуацию, необходимо принять меры, которые предусмотрены в военном искусстве и военной науке, о чем генералитет прекрасно знает, говорит Олег Стариков

сегодня, 15:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Противник за почти три года большой войны выработал механизм выхода из позиционного тупика. Впервые это проявилось в Бахмуте, где россияне отрабатывали свою новую тактику на зеках. После этого они начали применять тактические приёмы, что позволило им выйти из позиционного тупика и начать вести манёвренную войну. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков.

Как россиянам удалось выйти из позиционного тупика: почему ВСУ отступают

Наступление России. Фото из открытых источников

"Они (россияне – ред.) научились брать города и населённые пункты без полного разрушения, которые по нашей стратегии и тактике мы превратили в города-крепости. Что подтверждает опыт Угледара, Селидово и дальше пойдёт по схеме. Чтобы это предотвратить, Генштабу ВСУ нужно найти противодействие против тактических приёмов противника. Но мы, к сожалению, пока это противодействие не находим. Потому что начальник генштаба противника Валерий Герасимов хоть и воюет косо, криво, но по законам войны. Россиян выстроили стратегию. Тактика у них не очень эффективная, но стратегия дает свои плоды. Мы же воюем по сценариям войны. От этого появляются вопросы: как же так, что несмотря на наш сценарий противник продолжает продвижение?", – отметил эксперт.

Он добавляет, к большому сожалению, политическая целесообразность на пороге третьего года полномасштабной войны берёт верх над военной необходимостью. 

По мнению эксперта, одна из ключевых проблем кроется в том, что на ставке Вооруженных Сил главком и начальник генштаба не является субъектом принятия решений. К мнению главкома не всегда прислушиваются, чего нет во всех цивилизованных странах мира, где решение главкома имеет такой же вес, так и голос верховного главнокомандующего. 

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне еще больше оттеснили ВСУ в Курской области: обновленная карта.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости