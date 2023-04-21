Как Россия готовится ко второму этапу войны

Российская элита попала в ловушку собственных имперских представлений и теперь будет продолжать агрессию против Украины, пока полностью не захватит нашу страну. В ее агрессии возможна лишь оперативная пауза, которую РФ хочет использовать для доукомплектования и обучения войск. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на интервью Олега Жданова. Остановить рашистов могут только ВСУ.

Россия готовится ко второму этапу войны

По словам эксперта, сейчас РФ проводит стратегическое приготовление ко второму этапу войны, цель которого – захват Киева и всей Украины. Для этого, в частности, еще раньше принято решение об увеличении численности армии до 1,5 миллиона человек, частичной мобилизации, электронных повестках, формировании дополнительных 16 дивизий.

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"Они поняли, что действующая штатная численность и структура армии не отвечают политическим задачам, которые перед ней ставят", – отмечает эксперт.

Но перед переходом к неизбежному второму этапу по попытке захвата большей части Украины РФ хочет выторговать себе оперативную паузу.

"Им нужна оперативная пауза, чтобы укомплектовать и пополнить войска, а потом будет второй этап. Как только они соберут войско, они снова пойдут в наступление", — говорит Жданов.

– Путин не может позволить себе проиграть или даже пойти на какие-то компромиссы в этой войне, – также отмечает Олег Жданов. – Поскольку он сам поставил себя в позицию, что он победитель, император, а империя должна прирастать территориями. Если он обещал "освободить" Донбасс, то он должен его "освободить". Поэтому они продолжают атаковать, несмотря на безумные потери. Они не остановятся, это только начало.

При этом РФ не будет считаться с потерями собственного населения. О чем свидетельствует название новых подразделений, которые называются не мотострелковыми, а стрелковыми.

– А это значит, что в этих полках не будет тяжелой бронетехники. Ее просто катастрофически не хватает, – обращает внимание эксперт. — Фактически, электронная повестка – это всеобщая мобилизация. Они полностью берут под свой контроль военнообязанное население, а это 15-17 миллионов человек мобилизационного резерва, если верить открытым данным. И я не удивлюсь, если, как во время Сталинградской битвы, они будут выдавать одно ружье на двоих. Одному ружье, другому – патроны. Ибо одного обязательно убьют и другой воспользуется и тем, и тем.

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