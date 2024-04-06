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Как Россия готовится к наступлению: можно ли сорвать ее планы

Армия РФ традиционно использует для устрашения удары по гражданским

сегодня, 11:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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В последнее время много информации о том, что Россия готовится к новому масштабному наступлению на Украину. Как Россия уже готовится к реализации своих планов? И, что может сделать Украина, чтобы их поломать? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Как Россия готовится к наступлению: можно ли сорвать ее планы

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Россия сознательно создает внутренний хаос

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "1+1" заявил, что масштабными обстрелами приграничных регионов Украины российская оккупационная армия пытается терроризировать гражданское население, чтобы снизить сопротивление вторжению.

По словам эксперта, такой террор против гражданского населения Россия использует традиционно.

"В любых войнах, в которых участвовала Россия, она всегда использовала террор против гражданского населения, как один из элементов влияния, морально-психологического давления... Чтобы люди боялись, чтобы создавать внутренний хаос, чтобы уменьшалось сопротивление вторжению", — объяснил эксперт.

В подтверждение своих слов он привел, в частности, пример Грузии, где перед вторжением в 2008 году РФ нанесла удар по гражданским.

“Аналогично в Сирии – постоянно школы, больницы, [жилые] кварталы просто уничтожались российской авиацией, фактически безнаказанно. И также они сейчас пытаются действовать, в том числе, в пограничной полосе с Украиной – Сумская область, Харьковская область", — считает Александр Коваленко.

На территории России объекты будут покрываться ударами системно

Генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире канала "FreeДом" заявил, что полномасштабная война в Украине продолжается, и, если украинская сторона масштабирует удары по важным военным объектам в России, то вражеские наступательные операции будут сорваны.

"…Это конкретные объекты, которые за счет разведки разных типов мы нащупали и нанесли удар. Это — если мы говорим о расширении масштабов. А масштабы, я думаю, будут расширяться уже не десятками, а сотнями. Перспектива — если мы сейчас будем иметь до 1,5 млн только беспилотников, я не говорю о ракетах, собственного производства — на территории России объекты будут покрываться системно", — высказался офицер.

По словам эксперта, благодаря таким действиям украинских сил войска противника потеряют возможность иметь поддержку. И эти наступательные операции будут просто-напросто сорваны, и перспектив не будет.

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