Как Россия готовится к наступлению: можно ли сорвать ее планы

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В последнее время много информации о том, что Россия готовится к новому масштабному наступлению на Украину. Как Россия уже готовится к реализации своих планов? И, что может сделать Украина, чтобы их поломать? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "1+1" заявил, что масштабными обстрелами приграничных регионов Украины российская оккупационная армия пытается терроризировать гражданское население, чтобы снизить сопротивление вторжению.
По словам эксперта, такой террор против гражданского населения Россия использует традиционно.
В подтверждение своих слов он привел, в частности, пример Грузии, где перед вторжением в 2008 году РФ нанесла удар по гражданским.
Генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире канала "FreeДом" заявил, что полномасштабная война в Украине продолжается, и, если украинская сторона масштабирует удары по важным военным объектам в России, то вражеские наступательные операции будут сорваны.
По словам эксперта, благодаря таким действиям украинских сил войска противника потеряют возможность иметь поддержку. И эти наступательные операции будут просто-напросто сорваны, и перспектив не будет.
Читайте также на портале "Комментарии" — какую цель преследует Макрон: о чем говорит позиция Байдена и Шольца по смене стратегии в войне.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!