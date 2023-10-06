Как приход холодов скажется на ходе боевых действий: в ВСУ рассказали к чему готовятся

Приход осеннего похолодания несомненно повлияет на ход боевых действий в Украине. Украинские защитники активно к этому готовятся. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

ВСУ. Фото из открытых источников

Начальник пресс-службы отметил, что большое внимание уделяется состоянию техники, учитывая, что похолодание наступает весьма стремительно. Проводится замена масел, добавляются различные присадки к горючему. Отдельно происходит подготовка обеспечения личного состава буржуйками, средствами отопления.

Что касается возможных сценариев ведения боевых действия с наступлением холодов, то Илья Евлаш отметил, что здесь действия военных во многом будут зависеть от погодных условий. Если погода будет позволять – будет одна интенсивность боев, продвижение вперед, если же пойдут затяжные дожди, продвижение приостановится. Если говорить уже о зиме, то при хорошем морозе, когда замерзнет почва тяжелая техника может спокойно перемещаться по мерзлой почве. Следовательно, могут возобновиться активные боевые действия.

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