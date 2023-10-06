logo

BTC/USD

27900.71

ETH/USD

1642.21

LTC/USD

65.70

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Как приход холодов скажется на ходе боевых действий: в ВСУ рассказали к чему готовятся
commentss НОВОСТИ Все новости

Как приход холодов скажется на ходе боевых действий: в ВСУ рассказали к чему готовятся

В ВСУ готовятся к разным сценариям войны в осенне-зимний период

сегодня, 16:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Приход осеннего похолодания несомненно повлияет на ход боевых действий в Украине. Украинские защитники активно к этому готовятся. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

Как приход холодов скажется на ходе боевых действий: в ВСУ рассказали к чему готовятся

ВСУ. Фото из открытых источников

Начальник пресс-службы отметил, что большое внимание уделяется состоянию техники, учитывая, что похолодание наступает весьма стремительно. Проводится замена масел, добавляются различные присадки к горючему. Отдельно происходит подготовка обеспечения личного состава буржуйками, средствами отопления.


Что касается возможных сценариев ведения боевых действия с наступлением холодов, то Илья Евлаш отметил, что здесь действия военных во многом будут зависеть от погодных условий. Если погода будет позволять – будет одна интенсивность боев, продвижение вперед, если же пойдут затяжные дожди, продвижение приостановится. Если говорить уже о зиме, то при хорошем морозе, когда замерзнет почва тяжелая техника может спокойно перемещаться по мерзлой почве. Следовательно, могут возобновиться активные боевые действия.

Читайте также на портале "Комментарии" — все больше военных аналитиков сходятся во мнении, что у украинцев осталось всего около месяца для активных контрнаступательных действий в этом году. Далее начнется сезон дождей и холодов, продвигаться станет проблематично. Какие перспективы у ВСУ выйти на побережье Азовского моря в этом году? Сколько США еще дают времени на контрнаступление Украины в этом году? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли длительная война с РФ неизбежна – как понимать заявление Арестовича о переговорах.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!