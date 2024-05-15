Обучение детей основам пилотирования БПЛА и привлечение школьников и студентов к военно-промышленному производству стало нормальным явлением для террористической России.

Враг привлекает детей к войне. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, Кремль упорно делает все ставки на воспитание этаких "павликов морозовых". Так, во временно оккупированном Скадовске прошли соревнования по пилотированию БПЛА среди школьников. За первенство сражались школьники младших классов (8-12 лет), а также старшеклассники.

В Центре сопротивления отметили, что перечень дерзких преступлений России увеличивается и теперь, помимо привлечения детей к производству оружия, оккупанты будут готовить малолетних к дальнейшему выполнению боевых задач.

Отмечается, что такие действия российских оккупационных властей противоречат международным нормам и стандартам в сфере образования, а также нарушают их право на невмешательство в войну и на защиту от военного использования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что повторное вторжение российской армии в Харьковскую область должно побудить украинские власти пересмотреть подходы к вопросам строительства фортификационных сооружений и общей мобилизации, отметил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Харьковской области российская армия пытается закрепиться на северных окрестностях Волчанска, чтобы продолжить продвижение с целью захвата города. Российский министр посетовал, что главной причиной дефицита полицейских является низкая заработная плата. По его словам, в Москве недостаток участковых сейчас составляет 75%, что говорит о том, что "один сотрудник органов внутренних дел работает за четырех".