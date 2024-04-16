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Как не стать уклонистом и не попасть в военкомат вместе с полицией. Ответ адвоката

После вступления в силу закона о мобилизации каждый военнообязанный должен явиться в ТЦК для того, чтобы обновить свои данные, отметил в комментарии Фокусу адвокат Николай Максимов

сегодня, 18:56
Автор:
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Ткачик Олеся
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В законе о мобилизации, который сегодня подписал президент Владимир Зеленский, прописаны достаточно жесткие требования, отмечает Николай Максимов. То есть, подчеркивает он, все военнообязанные должны в течение 60 дней после вступления закона в силу обновить свои данные в ТЦК.

Как не стать уклонистом и не попасть в военкомат вместе с полицией. Ответ адвоката

Мобилизация в Украине

"Те, кто проигнорирует эти требования, автоматически будут считаться уклонистами",
– отметил адвокат.

Если мужчины не обновят свои данные и будут считаться уклонистами, тогда ТЦК имеют право обратиться в полицию для объявления таких людей в розыск, после этого сотрудники правоохранительных органов могут доставить их в ТЦК.

Если же им это не удастся, правоохранители имеют право направить письменное требование о выполнении обязательств от имени руководителя военкомата. При этом следует знать, если такое письмо не будет вручено человеку лично, военкоматы могут обратиться в суд, чтобы ограничить нарушителей в праве на вождение транспортным средством и оштрафовать.

"Если почтальон придет с требованием от военкомата о выполнении обязательств и не найдет адресата на месте, он поставит отметку, что требование вручить невозможно. И все. Через 10 дней руководитель ТЦК имеет право обратиться в суд, чтобы человека ограничили в управлении транспортным средством" "
, – объясняет юрист.

Он предположил, что для представителей правоохранительных органов новый закон, грубо говоря, легализует возможность применять силу, чтобы доставить человека в военкомат, если он объявлен в розыск. Правда, адвокат предполагает, что полиция не будет производить розыск десятков тысяч человек, ведь это огромная нагрузка.

Хотя, подчеркивает Максимов, если военнообязанный попадет в базу "Оберег", на любом блокпоста его могут после проверки документов доставить в ТЦК.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению омбудсмена Дмитрия Лубинца, новый закон о мобилизации вполне демократичный.




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Источник: https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/639830-kogo-cherez-60-dniv-vvazhatimut-uhilyantami-yak-na-praktici-pracyuvatimut-novi-pravila-prizovu
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