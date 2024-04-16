Как не стать уклонистом и не попасть в военкомат вместе с полицией. Ответ адвоката

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
В законе о мобилизации, который сегодня подписал президент Владимир Зеленский, прописаны достаточно жесткие требования, отмечает Николай Максимов. То есть, подчеркивает он, все военнообязанные должны в течение 60 дней после вступления закона в силу обновить свои данные в ТЦК.
Мобилизация в Украине
Если мужчины не обновят свои данные и будут считаться уклонистами, тогда ТЦК имеют право обратиться в полицию для объявления таких людей в розыск, после этого сотрудники правоохранительных органов могут доставить их в ТЦК.
Если же им это не удастся, правоохранители имеют право направить письменное требование о выполнении обязательств от имени руководителя военкомата. При этом следует знать, если такое письмо не будет вручено человеку лично, военкоматы могут обратиться в суд, чтобы ограничить нарушителей в праве на вождение транспортным средством и оштрафовать.
Он предположил, что для представителей правоохранительных органов новый закон, грубо говоря, легализует возможность применять силу, чтобы доставить человека в военкомат, если он объявлен в розыск. Правда, адвокат предполагает, что полиция не будет производить розыск десятков тысяч человек, ведь это огромная нагрузка.
Хотя, подчеркивает Максимов, если военнообязанный попадет в базу "Оберег", на любом блокпоста его могут после проверки документов доставить в ТЦК.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению омбудсмена Дмитрия Лубинца, новый закон о мобилизации вполне демократичный.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 18:26
В нас не тільки корумповані чиновники і власники не бажають захищати своє розкішне життя і золоту сантехніку. В нас олігархи типу АТБ Буткевича Епіцентри Герег МХП Косюка працюють на нагороди і лояльність від Путіна: ховають тисячі кремезних чоловіків-охоронців від мобілізації. Вони тільки гучно кричать, як працюють на перемогу. На ділі в усіх АТБ одягнули охоронців непомітними покупцями. Не хочете вмирати за юдейсько-путинську кризу? То кажіть про це вголос, а ні ховайтесь, як щури! Те ж саме і з приватними охоронними структурами - раніше їх розмальовані машини ще й з жовтими мигалками пихато гасали всюди. Зараз перефарбували у матове мілітарі, самі у пікселі - удавані військові. Що за країна така, в який все на брехні від юдейців?