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Как Медведчука меняли на "азовцев": СМИ рассказали детали

Медиа рассказали детали обмена Медведчука на командиров "Азова"

19 декабря 2023, 23:46
Автор:
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Марьян Ощановский
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Обмен пленных в Мариуполе командиров полка "Азов" на одного из руководителей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука проходил в аэропорту города Анкара (Турция) и был очень сложным, поскольку украинская и российская стороны не доверяли друг другу. Об этом со ссылкой на турецких и американских чиновников пишет издание The Wall Street Journal, передает портал "Комментарии".

Как Медведчука меняли на "азовцев": СМИ рассказали детали

Медведчука выдали РФ в сентябре 2022 года. Фото из открытых источников

Как известно, Медведчука поменяли на офицеров ВСУ 22 сентября 2022 года.

По информации газеты, обмену предшествовали сложные договоренности, поскольку ни Москва, ни Киев не хотели вступать в переговоры. В частности, украинская сторона требовала, чтобы РФ уведомила фамилии украинских военнослужащих, находящихся в российском плену.

Газета также пишет, что перед началом обмена глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов поднялся на борт самолета, где находились "азовцы", сделал с ними фотографии и отправил снимки в Киев. Только после этого произошел обмен, и украинская сторона передала россиянам Медведчука.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин считает, что в ряды Вооруженных сил Украины необходимо мобилизовать лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. По словам майора ВСУ, заключенных можно мобилизовать в ряды украинской армии, если учитывать, что работа с ними требует особого подхода. Жорин отметил, что, безусловно, на заключенных не стоит рассчитывать в полном объеме. Впрочем, убежден он, выполнение части задач можно было бы возложить на них.



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Источник: https://www.wsj.com/?mod=wsjheader_logo
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