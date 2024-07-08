Как лидеры Украины отреагировали на массированный ракетный удар России

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Slava Kot
Россия 8 июля нанесла массированный ракетный удар использовав более 40 ракет разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск и другие украинские города. Портал "Комментарии" собрал первые реакции украинских лидеров на удар России.
Последствия ракетного удара по Киеву. Фото из открытых источников
Российские удары повредили жилые дома, детскую больницу и другую гражданскую инфраструктуру. Одним из первых на очередные военные преступления России отреагировал президент Владимир Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль также обратился к западным коллегам, отметив, что Украина нуждается в большем оружии для защиты гражданских от российских ударов.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что россияне ударили по больнице в Киеве, когда дети находились подключены к аппаратам очистки крови.
В результате ракетных ударов России по Киеву погибли 15 человек. Кроме того, 38 человек пострадали. Из-за российской атаки по Кривому Рогу известно об 11 погибших и более 40 раненых.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после удара по больнице "Охматдит" в Москве сделали циничное заявление.
Также "Комментарии" писали о том, что в России сочли удары по детской больнице в Украине.
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