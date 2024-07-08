Как лидеры Украины отреагировали на массированный ракетный удар России

Россия 8 июля нанесла массированный ракетный удар использовав более 40 ракет разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск и другие украинские города. Портал "Комментарии" собрал первые реакции украинских лидеров на удар России.



Последствия ракетного удара по Киеву. Фото из открытых источников

Российские удары повредили жилые дома, детскую больницу и другую гражданскую инфраструктуру. Одним из первых на очередные военные преступления России отреагировал президент Владимир Зеленский.

"Детская больница "Охматдит" в Киеве. Одна из важнейших не только в Украине, но и в Европе исключительно детская больница. Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна полностью ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом, очень важно, чтобы мир сейчас не молчал об этом и чтобы каждый видел, что такое Россия, что она делает", — сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также обратился к западным коллегам, отметив, что Украина нуждается в большем оружии для защиты гражданских от российских ударов.

"Наши Силы ПВО сбили большинство ракет, чем спасли многие человеческие жизни. Украина призывает партнеров предоставить больше современных систем, чтобы защитить мирные города от российского террора", — сообщил Шмыгаль.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что россияне ударили по больнице в Киеве, когда дети находились подключены к аппаратам очистки крови.

"Жертвы, к сожалению, есть. Удар по "Охматдету" пришелся на корпус, где дети получали диализ", — сказал Ляшко.

В результате ракетных ударов России по Киеву погибли 15 человек. Кроме того, 38 человек пострадали. Из-за российской атаки по Кривому Рогу известно об 11 погибших и более 40 раненых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после удара по больнице "Охматдит" в Москве сделали циничное заявление.

Также "Комментарии" писали о том, что в России сочли удары по детской больнице в Украине.