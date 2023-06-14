Как катастрофа на Каховской ГЭС повлияет на украинское контрнаступление, - западные аналитики

Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на "Голос Америки".



Чего ждать от украинского контрнаступления и при чем здесь Каховская ГЭС. Фото с открытых источников

Как убежден бывший cпецпредставитель США в переговорах по Украине, почетный научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Курт Волкер, подрыв ГЭС был умышленным, чтобы нанести ущерб украинскому войску во время наступательных действий на фронте. Однако это существенно не повлияет на ход событий там, считает аналитик.

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"Предвидя украинские контратаки, Россия пошла вперед и подорвала дамбу. И цель была в том, чтобы затопить территорию под плотиной. То есть украинские силы, даже если они думали о транзите или пересечении реки Днепр к югу от плотины, больше не смогут рассматривать это как вариант по крайней мере, на длительный период времени, — заметил Волкер.

В то же время, по словам аналитиков Центра анализа европейской политики, Россия рассчитывала, что именно с Херсонского направления украинцы приступят к активным боевым действиям, поэтому страна-агрессор пошла на такой необдуманный ужасный шаг.

"Мы мониторили их соцсети, и когда они обсуждали, где украинцы могут идти в контрнаступление, они не говорили, например, о Мелитополе. Безусловно, речь шла о Бахмуте, но много говорили о Херсонщине. Так что Новая Каховка стала для них первой линией обороны... Россияне начали паниковать, и им нужно было использовать любой курс, чтобы предотвратить украинцев перейти в три больших контрнаступления — на востоке, в центре и на юге, — сказала научная сотрудница Центра анализа европейской политики Анна Шелест.

Однако реальные масштабы бедствия мира станут понятны где-то через 14 дней, когда уровень воды спадет, считает научная сотрудница Центра анализа европейской политики Ольга Корбут.

"Мы увидим последствия этой катастрофы не только в Украине, но и в других черноморских странах. В результате разрушения дамбы гигантская токсическая волна течет по реке в Черное море. Тысячи тонн химикатов, ядовитые почвы, канализационные отходы, размытые кладбища и скотомогильники. морская вода уже зафиксирована в водах Черного моря у побережья Одессы. Румыния, Болгария и даже Турция могут быть следующими, кто столкнется с этими последствиями", — резюмировала Корбут.

Как писали "Комментарии", – почти два десятка стран поддержали украинское государство после взрыва Каховской ГЭС.