Как кассетные боеприпасы остановят оккупантов - где ВСУ могут их использовать впервые

В последнее время довольно много разговоров о том, какое влияние на ход войны может оказать появление у ВСУ кассетных боеприпасов. В США заявляют, что пошли на такой шаг, чтобы усилить контрнаступление ВСУ. В свою очередь из Кремля уже грозят зеркальными мерами и уверяют, что кассетные боеприпасы не усилят ВСУ, но приведут к обострению эскалации. Могут ли кассетные боеприпасы остановить оккупантов? Где ВСУ могут использовать кассетные боеприпасы? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Если это специально созданное оружие приведет войну к более быстрому завершению, оно того стоит

Спецпредставитель по контролю над вооружениями времен президентства Трампа, старший научный сотрудник Института Гудзона Маршалл Биллингсли в статье для Daily Mail отметил, что Вашингтон полностью прав, кассетные боеприпасы действительно помогут ускорить темп украинского контрнаступления, сохранив тысячи жизней, несмотря на споры о целесообразности их снабжения.

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Эксперт не отрицает то, что кассетные боеприпасы являются смертоносным оружием, но как иначе изгнать врага, которые пришел на твою землю, чтобы убивать и сеять разруху.

"Эти артиллерийские снаряды рассеивают примерно 88 бомб, каждая из которых предназначена для взрыва над землей, распространяя "стальной дождь" осколков на широкую территорию. Но очень малая часть этих суббоеприпасов может не сдетонировать. Эти суббоеприпасы могут годами лежать, как бомбы замедленного действия, угрожая взорваться под шиной ничего не подозревающего водителя или под ногой ребенка", – отметил Маршалл Биллингсли.

При этом эксперт отметил, что эти риски нельзя рассматривать отдельно от того факта, что украинцы ведут борьбу за выживание своей страны и своей нации.

По словам Биллингсли, не имея кассетных боеприпасов Украина теряла лучших своих военных, а также тратила огромное количество обычные артиллерийских снарядов.

На юге Силы обороны применят кассетные боеприпасы для пробивания и уничтожения укрепленных линий обороны противник

Военный эксперт, руководитель Центра стратегических исследований Александр Мусиенко в эфире "24 канала" заявил, что украинская армия впервые может применить кассетные боеприпасы, которые передали союзники, на южном участке фронта.

Свое мнение эксперт объяснил тем, что именно на южном направлении враг максимально укрепил свои позиции, опасаясь прорыва ВСУ.

"Думаю, что в ближайшее время мы увидим успехи на этом направлении. Кассетные снаряды предоставят большие возможности для ВСУ, а остальные уже покажут боевые действия", – прокомментировал Мусиенко.

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