Как готовятся киевляне к эвакуации после заявлений Кличко (ВИДЕО)



















Из-за возможных последующих атак российских войск Виталий Кличко заявил об эвакуации трех миллионов жителей столицы. В настоящее время киевская власть работает и рассматривает разные сценарии развития событий. Мнение жителей столицы о том, что они будут делать в случае полного отключения электроэнергии, спросили корреспонденты Радио Свобода Украина.

Блэкаут в столице Украины. Фото: из открытых источников

10 октября Россия впервые за долгое время осуществила массовый ракетный обстрел украинских городов ракетами и иранскими-дронами камикадзе. Главной целью террористической атаки армии РФ был вывод из строя украинской энергетической инфраструктуры. Тогда ВСУ смогли сбить более половины из 84 ракет, выпущенных Российской Федерацией, также было сбито большое количество беспилотников "Герань-2".

Спустя несколько дней Россия повторила свои террористические атаки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 30-40% энергетической инфраструктуры в Украине было повреждено. Жители столицы и других городов и сел столкнулись с веерными и периодическими отключениями электроэнергии из-за ракетных обстрелов.

После нескольких массовых обстрелов мэр Киева Виталий Кличко заговорил о возможной эвакуации трех миллионов киевлян.

"Меня это шокировало, я не могла прийти в себя… потом я успокоилась, но я не представляю как можно три миллиона человек эвакуировать" – говорит киевлянка.

Видео с тем, что будут делать киевляне во время полного обесточивания Киева, можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что россиян спросили, когда они поняли, что война в Украине идет не по плану.

Также "Комментарии" писали об общей цене ракет, которые Россия выпустила 10 октября по Украине.

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