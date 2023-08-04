Как гиены и шакалы: экс-глава МИД Польши раскритиковал политику Варшавы по отношению Украине

Экс-министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подверг критике политику польского государства в отношениях с Украиной. По его словам, Варшава ведет "политику гиен и шакалов". Как передает портал "Комментарии", такое заявление Чапутович сделал в эфире "Polsat News".

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

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"Есть государства сильные, как львы, есть государства хитрые, как лисы, а есть государства, как гиены и шакалы. И мы ведем такую политику гиен и шакалов", — отметил Яцек Чапутович .

Дипломат акцентировал внимание, что, когда сам он был с визитом в Украине, то убедился, что все украинцы, которых он видел, выражали благодарность польскому народу.

"Страна истекает кровью, а Польша в это время требует счет", – подчеркнул Чапутович.

Заявление Чапутовича возмутило действующего главу МИД Збигнева Рау, который отметил, что его высказывания "вызывают категорическое возражение".

"Потому что это радикально противоречит как фактам, так и духу нашей дипломатической службы, которая объединила поколения польских дипломатов. Лояльность – это добродетель свободного человека, а верность обществу и государству – обязанность каждого гражданина, особенно государственного служащего высокого ранга", – говорится в заявлении Рау, которое приводит пресс-служба МИД Польши.

К спору также присоединился еще один бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, который сейчас является депутатом Европарламента от партии "Право и справедливость".

"И этот тип пришел мне на смену! Стоило ли оно того?", – спросил он в социальных сетях, имея в виду Чапутовича.

Ващиковский в эфире TVN 24 также отметил, что когда речь идет о польской политике, "мы имеем собственные интересы, которые нужно преследовать".

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