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Как гиены и шакалы: экс-глава МИД Польши раскритиковал политику Варшавы по отношению Украине

Бывший польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что, когда сам приезжал в Украину, все украинцы, которых он встречал, выражали благодарность полякам

сегодня, 15:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Экс-министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подверг критике политику польского государства в отношениях с Украиной. По его словам, Варшава ведет "политику гиен и шакалов". Как передает портал "Комментарии", такое заявление Чапутович сделал в эфире "Polsat News".

Как гиены и шакалы: экс-глава МИД Польши раскритиковал политику Варшавы по отношению Украине

Украина и Польша. Фото: из открытых источников


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"Есть государства сильные, как львы, есть государства хитрые, как лисы, а есть государства, как гиены и шакалы. И мы ведем такую политику гиен и шакалов", — отметил Яцек Чапутович.

Дипломат акцентировал внимание, что, когда сам он был с визитом в Украине, то убедился, что все украинцы, которых он видел, выражали благодарность польскому народу.

"Страна истекает кровью, а Польша в это время требует счет", – подчеркнул Чапутович.

Заявление Чапутовича возмутило действующего главу МИД Збигнева Рау, который отметил, что его высказывания "вызывают категорическое возражение".

"Потому что это радикально противоречит как фактам, так и духу нашей дипломатической службы, которая объединила поколения польских дипломатов. Лояльность – это добродетель свободного человека, а верность обществу и государству – обязанность каждого гражданина, особенно государственного служащего высокого ранга", – говорится в заявлении Рау, которое приводит пресс-служба МИД Польши.

К спору также присоединился еще один бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, который сейчас является депутатом Европарламента от партии "Право и справедливость".

"И этот тип пришел мне на смену! Стоило ли оно того?", – спросил он в социальных сетях, имея в виду Чапутовича.

Ващиковский в эфире TVN 24 также отметил, что когда речь идет о польской политике, "мы имеем собственные интересы, которые нужно преследовать".

Читайте также на портале "Комментарии" — польско-украинские отношения ухудшились в последнее время из-за ряда скандальных заявлений политиков. Причем, как уверяет заместитель руководителя МИД Польши Павел Яблонский, речь именно об украинских политиках. Всплывают и вопросы истории (та же Волынская трагедия, которая в Польше считается геноцидом), и экономические (блокирование экспорта украинского зерна). Ситуацию пришлось комментировать (в примирительном стиле) президенту Украины Владимиру Зеленскому. Что происходит и почему? Какие нужно сделать выводы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.                                                                                 




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Источник: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2023-08-03/jacek-czaputowicz-wobec-ukrainy-prowadzimy-polityke-hien-i-szakali/?fbclid=IwAR0QxENKGAZTuI5el6neYS8Ebxvf1f-oc0Sl4rGc71DHFE5DQt8d6SWA_bc
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:54

Які ж іноземні прихильники України скандальні та злі. Скажи хто твій друг... Якщо твій друг чисте Зло корупція і брехня такий ти сам. Не дивно що вже весь світ критикує їх і цурається.


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