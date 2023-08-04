Как гиены и шакалы: экс-глава МИД Польши раскритиковал политику Варшавы по отношению Украине

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Кравцев Сергей
Экс-министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подверг критике политику польского государства в отношениях с Украиной. По его словам, Варшава ведет "политику гиен и шакалов". Как передает портал "Комментарии", такое заявление Чапутович сделал в эфире "Polsat News".
Украина и Польша. Фото: из открытых источников
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Дипломат акцентировал внимание, что, когда сам он был с визитом в Украине, то убедился, что все украинцы, которых он видел, выражали благодарность польскому народу.
Заявление Чапутовича возмутило действующего главу МИД Збигнева Рау, который отметил, что его высказывания "вызывают категорическое возражение".
К спору также присоединился еще один бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, который сейчас является депутатом Европарламента от партии "Право и справедливость".
Ващиковский в эфире TVN 24 также отметил, что когда речь идет о польской политике, "мы имеем собственные интересы, которые нужно преследовать".
Читайте также на портале "Комментарии" — польско-украинские отношения ухудшились в последнее время из-за ряда скандальных заявлений политиков. Причем, как уверяет заместитель руководителя МИД Польши Павел Яблонский, речь именно об украинских политиках. Всплывают и вопросы истории (та же Волынская трагедия, которая в Польше считается геноцидом), и экономические (блокирование экспорта украинского зерна). Ситуацию пришлось комментировать (в примирительном стиле) президенту Украины Владимиру Зеленскому. Что происходит и почему? Какие нужно сделать выводы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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Ігор
сегодня, 14:54
Які ж іноземні прихильники України скандальні та злі. Скажи хто твій друг... Якщо твій друг чисте Зло корупція і брехня такий ти сам. Не дивно що вже весь світ критикує їх і цурається.