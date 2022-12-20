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Как где и когда украинцам получить бесплатные LED-лампы

С января в Украине стартует программа по замене лампочек старого образца на энергосберегающие светодиодные

сегодня, 19:29
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Автор:

Моесеенко Валентина

Каждый совершеннолетний гражданин Украины сможет бесплатно получить 5 светодиодных ламп на замену старых ламп накаливания. Такой проект обнародовала Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире Телемарафона.

Как где и когда украинцам получить бесплатные LED-лампы

Старые лампочки можно обменять на энергосберегающие

Украинцам таким образом предлагают внести и свой вклад в помощь энергетикам по балансировке электросистемы Украины. " Чтобы снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру, нам приходится внедрять разные, в том числе нетрадиционные, меры по энергоэффективности. Простая замена старых лампочек на новые LED-лампы может сэкономить стране в пиковые часы до 1,5 гигаватта электроэнергии. Это очень существенная экономия. Для сравнения: замена 50 млн LED-лампочек разгрузит работу целого реактора атомной электростанции", – подчеркнула Юлия Свириденко.

А замену 30 млн лампочек украинцев профинансирует Европейский Союз (ЕС)Кабмин как раз работает над тем, чтобы все процедуры со стороны ЕС были завершены в течение декабря и уже в январе программа стала доступной.

По словам высокопоставленной должности, будет помогать реализовывать проект Укрпочты, а механизм обмена пытаются сделать максимально простымЖелающим нужно будет предварительно оставить заявку, прийти в отделение Укрпочты и обменять 5 ламп старого образца на 5 новых светодиодных.

"Мы сделаем программу достаточно длинной для того, чтобы все граждане Украины, желающие заменить лампочки, могли воспользоваться этой возможностью", - добавила Юлия Свириденко.

Как писали "Комментарии", до Нового года россияне хотят оставить украинцев без света. Для страны-террористки важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Следовательно, должны готовиться к новым атакам. Читайте на портале "Комментарии" — Центр исследования энергетики прогнозирует нелегкие времена по энергоснабжению.



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