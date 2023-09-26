"Как дети": Арестович раскритиковал реакцию Украины на выводы поляков

Отсутствие реакции Украины на выводы поляков о том, что упавшая в 2022 году в Польше ракета была не российской, а украинской, говорит об инфантильности и незрелости украинской политики. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович

Напомним, что вечером 15 ноября 2022 года, во время российской ракетной атаки на Украину, на территории Польши вблизи границы с Украиной, произошел взрыв в районе села Пшеводув, в результате которого погибли два человека. В сентябре 2023 года Rzeczpospolita сообщила о выводах следователей прокуратуры Польши, которые установили, что ракета упавшая в районе Пшеводува была выпущена из украинской системы ПВО С-300. Они же исключили версию о том, что удар был нанесен силами России, поскольку ВС РФ были расположены слишком далеко от места происшествия.

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"Мы практически никогда не признаём своих ошибок на всех уровнях и не извиняемся ни за что, — написал Арестович, комментируя молчание украинских официальных органов, в ответ на оглашенные выводы польских следователей. - Последний раз такое было, когда сбили самолет, летевший из Израиля, в 2001 году. Сейчас Польша провела расследования по ракетам, мы — молчок. А можно было пособолезновать родственникам погибшим поляков, сказать, что у нас общий враг. Выплатить компенсацию, организовать целую кампанию по улучшению отношений с намеком на усиление ПВО современными системами, вместо старых со старыми ракетами, в отношение которых нет гарантий безопасности".

Как положительный пример коммуникаций в этом вопросе, популярный блоггер привел азербайджанцев, которые оперативно принесли извинения в уничтожении группы российских "миротворцев". По мнению Арестовича, они "выглядят взрослыми дядями по сравнению с нами, которые признают только свой героизм и только вину со стороны врагов".

"Получается, на нас смотрят как на детей, которые ведут крупнейшую войну и просят дальнобойное оружие, по мнению американцев, применение которого способно начать ядерную войну, и при этом не желающих взять свою долю ответственности за применение оружия менее маломощного", — отмечает Арестович.



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