Как быть с Харьковом: Зеленский сделал заявление после заседания Ставки

Глава украинского Владимир Зеленский сообщил о намерениях укрепить силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом президент сообщил у себя в Telegram.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Основной вопрос – Харьков, защита города от российских ударов и возможность укрепить наши ПВО и РЭБ на Харьковщине", — отметил лидер украинцев.

Также были заслушаны доклады военных по физической защите объектов энергетики и по результативности сбивания дронов и ракет.

"Будут отдельные задачи для наших дипломатов по работе с партнерами ради новых систем ПВО для Украины", — сообщил президент.

Глава государства выразил благодарность всем, кто на центральном уровне и в самом Харькове и в Харьковской области максимально активно работает, чтобы восстановить для людей возможность нормально жить.

Вместе с тем, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский представил информацию о ситуации на основных боевых направлениях.

"Держим позиции. Главное сейчас — эффективная логистика", — добавил президент.

Кроме того, он отдельно отметил, что разведка и специальные службы работают над новыми шагами для уменьшения российского потенциала войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация на нынешней стадии российско-украинской войны остается крайне сложной для Украины. Противник не только давит вдоль всей линии фронта и терроризирует дронами и ракетами нашу энергосистему, а также целенаправленно стирает с лица земли мирные города, но и явно готовит новую волну наступления. Украина, в свою очередь, пытается ослабить вражеский потенциал своими дроновыми ударами, которые приобретают всё более дальнобойный оттенок. Но нам катастрофически не хватает помощи партнеров, о чем периодически пишут сами западные медиа. Специально для портала "Комментарии" эксперты проанализировали происходящее в данный момент на военных и дипломатических фронтах нашей войны.