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Как армия РФ меняет тактику ракетных обстрелов и почему

Оборонпром России не успевает за "аппетитами" военных, но цели уже агрессор наметил

сегодня, 17:32
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Автор:

Моесеенко Валентина

По данным украинской разведки и Министерства обороны, у Кремля осталось чуть меньше сотни высокоточных крылатых ракет, которые чаще всего применяет страна-террористка во время обстрелов мирных территорий: "Калибр", Х-101, Х-555. Темпы производства не поспевают за теми темпами, с которыми армия России расходовала их до середины февраля, пишут "Комментарии" по информации представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк. 

Как армия РФ меняет тактику ракетных обстрелов и почему

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"Они там не достигли никакого стратегического успеха, 95% сухопутных войск РФ так или иначе участвует в агрессии против Украины — у них нет чем и некому воевать. Поэтому россияне решили увеличить свой наступательный потенциал применением авиации", — заявил Андрей Черняк.


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Как говорит представитель военной разведки Украины, на самом деле ракет у России есть еще тысячи, но они применяют их в войне значительно больше, чем изготавливают:

"За месяц они сейчас могут изготовить не более 30-40 ракет. Те старые ракеты, которые есть у них на вооружении, или не долетают из-за неисправности, или имеют ограниченный радиус поражения", — пояснил представитель ГУР МО Украины.

При том, украинская противовоздушная оборона чуть ли не ежедневно усиливается, а с учетом того, что ППС научились сбивать не только ракеты, но и дроны-камикадзе, то самолеты уничтожать будет еще проще. Также украинские военные отмечают, что армия страны-террористки не отказалась от давней идеи уничтожения энергосистемы Украины. Более того, с энергетикой враг планирует уничтожить и топливно-энергетический сектор, чтобы помешать поставке нефтепродуктов.

Как ранее писали "Комментарии", война войной, а "Газпром" увеличил транзит газа через Украину. "Газпром" увеличил транзит газа через Украину. На данный момент агрессор держит прокачку газа через ГТС Украины на уровне близком к техническому максимуму.



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