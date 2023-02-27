Как армия РФ меняет тактику ракетных обстрелов и почему

По данным украинской разведки и Министерства обороны, у Кремля осталось чуть меньше сотни высокоточных крылатых ракет, которые чаще всего применяет страна-террористка во время обстрелов мирных территорий: "Калибр", Х-101, Х-555. Темпы производства не поспевают за теми темпами, с которыми армия России расходовала их до середины февраля, пишут "Комментарии" по информации представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.



Россия пытается снова изменить тактику ракетных обстрелов Украины

"Они там не достигли никакого стратегического успеха, 95% сухопутных войск РФ так или иначе участвует в агрессии против Украины — у них нет чем и некому воевать. Поэтому россияне решили увеличить свой наступательный потенциал применением авиации", — заявил Андрей Черняк.

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Как говорит представитель военной разведки Украины, на самом деле ракет у России есть еще тысячи, но они применяют их в войне значительно больше, чем изготавливают:

"За месяц они сейчас могут изготовить не более 30-40 ракет. Те старые ракеты, которые есть у них на вооружении, или не долетают из-за неисправности, или имеют ограниченный радиус поражения", — пояснил представитель ГУР МО Украины.

При том, украинская противовоздушная оборона чуть ли не ежедневно усиливается, а с учетом того, что ППС научились сбивать не только ракеты, но и дроны-камикадзе, то самолеты уничтожать будет еще проще. Также украинские военные отмечают, что армия страны-террористки не отказалась от давней идеи уничтожения энергосистемы Украины. Более того, с энергетикой враг планирует уничтожить и топливно-энергетический сектор, чтобы помешать поставке нефтепродуктов.

Как ранее писали "Комментарии", война войной, а "Газпром" увеличил транзит газа через Украину. "Газпром" увеличил транзит газа через Украину. На данный момент агрессор держит прокачку газа через ГТС Украины на уровне близком к техническому максимуму.