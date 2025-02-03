Кадыровец заткнул рот россиянам: намекнул, где их место

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Николай Лисицын
Американские эксперты отмечают, что северокорейские войска теряют примерно 92 солдата в день с момента привлечения к боевым действиям в декабре 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2025 года заявил, что 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, по состоянию на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 получили ранения.
Алаудинов учит россиян, что им можно говорить, а что нет. Фото: росСМИ
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, которого цитируют "Комментарии", 18 января уточнил, потери убитыми и ранеными у войск КНДР на Курщине уже превышают четыре тысячи человек. Ни одно военное формирование РФ не несло таких интенсивных потерь, как северокорейские военные в Курской области РФ. Поэтому вторая, свежая волна военных из КНДР обязательно будет, убежден Коваленко — ведь первые 12 тысяч северокорейцев скоро закончатся. Сейчас, к примеру, северокорейских солдат не видно на передовой. По версии бойцов ВСУ, они "зализывают раны".
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на фронт могут подвезти еще 20-25 тысяч военных КНДР. Эксперты отмечали, что использование корейцев — один из ходов кремлевской верхушки, чтобы не повышать градус напряжения в обществе. Поскольку в массе своей россияне воевать не хотят, Кремль не рискует объявить мобилизацию, а привлекает контрактников за большие деньги или же использует живую силу КНДР.
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