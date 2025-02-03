Кадыровец заткнул рот россиянам: намекнул, где их место

Глава чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов потребовал от россиян, которые не пошли на фронт, не высказываться о войне — в частности, о том, что происходит в Курской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российское издание "Осторожно, новости". Алаудинов дает понять, что место россиян — в армии.





Россиянам, которые не пошли отвоевывать Курскую область, следует "помалкивать" о войне, заявил приближенный Рамзана Кадырова.





"Если ты не встал и не пошел с оружием в руках защищать свое отечество, ну хотя бы, будь добр, помалкивай и чем можешь поддержи, где-то словом, где-то делом", — сказал Алаудинов курскому телеканалу "Сейм".





По его мнению, если бы во времена Советского Союза "кто-то" захватил часть территории страны, у военкоматов стояли бы очереди из желающих пойти на фронт. А сегодня, жалуется он, жители Курской области, которые не идут воевать с украинской армией, "начинают кричать и наезжать", выдвигая претензии "почему вы не освобождаете нашу территорию?”. В этом разница советского и российского воспитания, считает Алаудинов.





Кадыровец также вспомнил, что во времена Чеченской войны он считал лакомством черный чай и хлеб, и поэтому считает, что условия беженцев в Курской области "не такие жесткие", как тем кажется. Командир "Ахмата" обвинил беженцев в том, что они выражают недовольство, несмотря на гуманитарную помощь.





"Комментарии" напоминают, что кадыровцев, в частности, подчиненных Алаудинова, в ходе войны в Украине прозвали "тикток-войсками" и высмеивают их показной "героизм". Они снимают тысячи роликов о своих "подвигах", но в реальных боях умудряются практически не участвовать. Например, над Алаудиновым много смеялись в РФ, (не говоря уже об Украине), когда после начала операции ВСУ в Курской области он объяснил неучастие "Ахмата" в ее обороне тем, что кадыровцы "разминулись" с украинскими войсками.



