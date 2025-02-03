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Кадыровец заткнул рот россиянам: намекнул, где их место

Население РФ должно или "защищать родину", или держать язык за зубами, заявил командир "Ахмата"

сегодня, 17:29
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Николай Лисицын
Глава чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов потребовал от россиян, которые не пошли на фронт, не высказываться о войне — в частности, о том, что происходит в Курской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российское издание "Осторожно, новости". Алаудинов дает понять, что место россиян — в армии.

Россиянам, которые не пошли отвоевывать Курскую область, следует "помалкивать" о войне, заявил приближенный Рамзана Кадырова.

"Если ты не встал и не пошел с оружием в руках защищать свое отечество, ну хотя бы, будь добр, помалкивай и чем можешь поддержи, где-то словом, где-то делом", — сказал Алаудинов курскому телеканалу "Сейм".

По его мнению, если бы во времена Советского Союза "кто-то" захватил часть территории страны, у военкоматов стояли бы очереди из желающих пойти на фронт. А сегодня, жалуется он, жители Курской области, которые не идут воевать с украинской армией, "начинают кричать и наезжать", выдвигая претензии "почему вы не освобождаете нашу территорию?”. В этом разница советского и российского воспитания, считает Алаудинов.

Кадыровец также вспомнил, что во времена Чеченской войны он считал лакомством черный чай и хлеб, и поэтому считает, что условия беженцев в Курской области "не такие жесткие", как тем кажется. Командир "Ахмата" обвинил беженцев в том, что они выражают  недовольство, несмотря на гуманитарную помощь.

"Комментарии" напоминают, что кадыровцев, в частности, подчиненных Алаудинова, в ходе войны в Украине прозвали "тикток-войсками" и высмеивают их показной "героизм". Они снимают тысячи роликов о своих "подвигах", но в реальных боях умудряются практически не участвовать. Например, над Алаудиновым много смеялись в РФ, (не говоря уже об Украине), когда после начала операции ВСУ в Курской области он объяснил неучастие "Ахмата" в ее обороне тем, что кадыровцы "разминулись" с украинскими войсками.

Как писали "Комментарии", на Курском направлении Силы обороны Украины в конце январях поразили центральный командный пункт российской армии. По данным президента Украины Владимира Зеленского, потери врага измеряются в десятках офицеров РФ и КНДР.

Портал "Комментарии" сообщал, что северокорейские войска, участвующие в боевых действиях в Курской области, несут критически высокие потери. Если ситуация не изменится, весь контингент в 12 тысяч военнослужащих может быть убит или ранен к середине апреля 2025 года. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны

Американские эксперты отмечают, что северокорейские войска теряют примерно 92 солдата в день с момента привлечения к боевым действиям в декабре 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2025 года заявил, что 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, по состоянию на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 получили ранения. 

Кадыровец заткнул рот россиянам: намекнул, где их место

Алаудинов учит россиян, что им можно говорить, а что нет. Фото: росСМИ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, которого цитируют "Комментарии", 18 января уточнил, потери убитыми и ранеными у войск КНДР на Курщине уже превышают четыре тысячи человек. Ни одно военное формирование РФ не несло таких интенсивных потерь, как северокорейские военные в Курской области РФ. Поэтому вторая, свежая волна военных из КНДР обязательно будет, убежден Коваленко — ведь первые 12 тысяч северокорейцев скоро закончатся. Сейчас, к примеру, северокорейских солдат не видно на передовой. По версии бойцов ВСУ, они "зализывают раны".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на фронт могут подвезти еще 20-25 тысяч военных КНДР. Эксперты отмечали, что использование корейцев — один из ходов кремлевской верхушки, чтобы не повышать градус напряжения в обществе. Поскольку в массе своей россияне воевать не хотят, Кремль не рискует объявить мобилизацию, а привлекает контрактников за большие деньги или же использует живую силу КНДР.



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Источник: https://t.me/ostorozhno_novosti/33413
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