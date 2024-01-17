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Кадыровец хотел снять эпическое видео уничтоженной российской техники: это сыграло с ним злую шутку

Один из бойцов Кадырова пожертвовал своей жизнью, чтобы снять видео для TikTok.

сегодня, 15:40
Автор:
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Slava Kot
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Войска, которые называют "TikTok-армией", добились больших успехов в сфере пропаганды, но в этот раз что-то пошло не так. Один кадыровец из полка "Ахмад" решил снять на видео подбитую российскую технику, однако получил удар по своим позициям.

Кадыровец хотел снять эпическое видео уничтоженной российской техники: это сыграло с ним злую шутку

ВСУ ликвидировали кадыровца, снимавшего видео на фронте. Фото из открытых источников

После удара украинских сил по российской технике большинство оккупантов пытаются скрыться, чтобы сохранить свою жизнь, а затем незаметно отступить. Однако один из бойцов полка "Ахмад" решил поступить иначе.

Член "TikTok-армии" достал свой телефон и пытался подойти поближе к уничтоженной технике, чтобы снять как можно лучшие кадры. Однако горящая машина в ночное время суток оказалась заметной мишенью для атак. Таким образом, кадыровец буквально пожертвовал жизнью, чтобы получить лучшие кадры.

Как сообщают российские СМИ автором видео, вероятно, является Межидов Халид из полка "Ахмад". Он родом из города Аргун, уничтоженного Россией во время Первой и Второй чеченских войн. Тем не менее, сам Халид решил воевать за российского диктатора Владимира Путина и активно снимать видео с фронта для социальных сетей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские военные жалуются на оружие, которое Минобороны России закупило в Северной Корее для войны в Украине. По их словам, эти боеприпасы могут упасть "на голову" российской пехоте, ведь не всегда долетают до целей из-за меньшего количества пороха, чем заявлено на снарядах.

Также "Комментарии" писали, что ВСУ вблизи Авдеевки удачно использовали БМП Bradley и смогли уничтожить российский танк T-90. Схватку сняли на камеру дроны, наблюдавшие за интенсивным боем.



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