В Херсоне, временно оккупированном российскими войсками, произошла перестрелка. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук считает, что это конфликт между военными Рамзана Кадырова и членами профессиональной военной компании "Вагнер". Об этом представитель пишет в своем Telegram канале.

Кадыровцы начали воевать с вагнеровцами в Херсоне. Фото из открытых источников

О перестрелке, которая произошла 17 сентября в Херсоне, заявляют множество украинских и местных СМИ публикуют видео, где слышны автоматные очереди и взрывы от применения гранат. По их утверждениям в Херсоне проходят уличные бои.

На стрельбу отреагировал Сергей Братчук. Он ранее уже писал, что между чеченцами под руководством Рамзана Кадырова и россиянами, входящими в военную группировку "Вагнер" может произойти стычка. Но даже спикер Одесской ОВА не ожидал, что это произойдет так быстро.

Сообщение от Сергея Братчука можно прочитать ниже:

Российские пропагандисты, приехавшие на стрельбу и уличные бои, утверждают, что это все специальная операция против терроризма.

Представитель Одесской ОВА, несколько ранее сообщал, что в России продолжается скрытая мобилизация и создаются национальные батальоны. Братчук считает, что таким образом может начаться этническая разница между россиянами.

Ранее "Комментарии" сообщали об обращении Рамзана Кадырова, обещавшего отправить 10 тыс. своих воинов для борьбы с украинскими "националистами" и "бандеровцами". По словам Кадырова, они будут размещены в пределах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

Также "Комментарии" писали, что уничтожили в Херсоне одним ударом сразу около 180 российских оккупантов.















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