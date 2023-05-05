Кадырова наградили за вклад в ядерную физику

Глава Чечни Рамзан Кадыров, поддерживающий Путина и войну в Украине, получил золотую медаль имени Игоря Курчатова. Она вручается за выдающиеся заслуги в развитии ядерной физики и ядерной энергетики, это одна из самых значимых наград Российской академии наук. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

"Ядерный физик" Рамзан Кадыров

Медаль Кадырову вручил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук в ходе своего визита в Грозный. Какой именно вклад в развитие ядерной физики и ядерной энергетики внес Кадыров, Ковальчук не уточнил. Он отметил большие успехи региона в развитии науки и образования.

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"Для меня большая честь получить такое высокое признание от именитого института", – заявил Кадыров на своей странице в Фейсбуке.

Как пишут местные СМИ, Рамзан Кадыров предложил представителям "Курчатовского института" открыть свой филиал в Чечне. До этого институт подписал соглашение о сотрудничестве с Чеченским государственным университетом "в сфере науки и образования".

Медаль имени Курчатова – это далеко не первая награда Рамзана Кадырова. Всего у него более трёх десятков орденов, медалей и почётных званий. В их числе медаль "За воинскую доблесть" II степени (2000 год), "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени (2006 и 2021 годы). В 2006-м он получил звание Героя России, а в 2020-м Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии. Кроме этого, у него есть почетные звания "Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики", "Заслуженный строитель Чеченской Республики" и "Заслуженный правозащитник Чечни". В феврале 2023 года Кадыров первым в республике был удостоен звания Героя Чеченской республики. Это звание было учреждено им самим в октябре прошлого года. Указы о награждении подписывает глава Чечни, таким образом получается, что Кадыров наградил сам себя.

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