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Кадырова наградили за вклад в ядерную физику

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили медалью за вклад в развитие ядерной физики

сегодня, 18:49
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Автор:

Константин Куликов

Глава Чечни Рамзан Кадыров, поддерживающий Путина и войну в Украине, получил золотую медаль имени Игоря Курчатова. Она вручается за выдающиеся заслуги в развитии ядерной физики и ядерной энергетики, это одна из самых значимых наград Российской академии наук. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Кадырова наградили за вклад в ядерную физику

"Ядерный физик" Рамзан Кадыров

Медаль Кадырову вручил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук в ходе своего визита в Грозный. Какой именно вклад в развитие ядерной физики и ядерной энергетики внес Кадыров, Ковальчук не уточнил. Он отметил большие успехи региона в развитии науки и образования.


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"Для меня большая честь получить такое высокое признание от именитого института", – заявил Кадыров на своей странице в Фейсбуке.

Как пишут местные СМИ, Рамзан Кадыров предложил представителям "Курчатовского института" открыть свой филиал в Чечне. До этого институт подписал соглашение о сотрудничестве с Чеченским государственным университетом "в сфере науки и образования".

Медаль имени Курчатова – это далеко не первая награда Рамзана Кадырова. Всего у него более трёх десятков орденов, медалей и почётных званий. В их числе медаль "За воинскую доблесть" II степени (2000 год), "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени (2006 и 2021 годы). В 2006-м он получил звание Героя России, а в 2020-м Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии. Кроме этого, у него есть почетные звания "Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики", "Заслуженный строитель Чеченской Республики" и "Заслуженный правозащитник Чечни". В феврале 2023 года Кадыров первым в республике был удостоен звания Героя Чеченской республики. Это звание было учреждено им самим в октябре прошлого года. Указы о награждении подписывает глава Чечни, таким образом получается, что Кадыров наградил сам себя.

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