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Кадыров снова угрожает Украине – призывает Путина стирать украинские города с лица земли

Рамзан Кадыров считает, что российская армия слабо отвечает на таки ВСУ

сегодня, 10:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ответы России на обстрелы украинских войск аннексированных российских регионов являются слабыми. Как передает издание "Комментарии", соответствующее заявление главарь чеченских боевиков опубликовал 25 октября в своем Telegram-канале.

Кадыров снова угрожает Украине – призывает Путина стирать украинские города с лица земли

Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников

Рамзан Кадыров подчеркнул, что "война идет на нашей территории", и выразил недовольство сложившейся ситуацией. Кадыров отметил, что, хотя в приграничных районах и ввели военное положение, однако украинская армия продолжает обстреливать города, нанося прицельные удары по российской армии.

"Мы отвечаем слабо", — констатировал глава Чечни.

По его мнению, продолжающиеся обстрелы есть свидетельством того, что Россию "стараются всячески уничтожить", поэтому Кремль должен дать указание давать более жёсткие ответы на такие обстрелы, "чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону".

"Мы их уничтожим, сколько бы их не было, сколько бы их туда не отправили, сколько бы они не отправили своих войск", — заявил в свойственной для себя манере Кадыров.

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Также издание "Комментарии" сообщало — бывший министр финансов Риши Сунак лидирует в предвыборной гонке за должность лидера консервативной партии Великобритании (тори). По данным зарубежных медиа, Сунака поддерживает 123 законодателя, а экс-премьера Бориса Джонса — 51.  При этом Джонсон объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консервативной партии и премьера Британии. О чём говорит шторм в правящей Консервативной партии, поменявшей в течение полугода двух премьеров (летом об отставке объявил Джонсон, 20 октября – Лиз Трасс)? Как события могут развиваться дальше? Отразится ли это как-то на Украине? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/RKadyrov_95/3032
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