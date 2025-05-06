Кадыров сделал "мощный" прогноз об окончании войны в Украине

Чеченский лидер Рамзан Кадыров прогнозировал, что Россия 100% одержит победу на войне в Украине в 2024 году. По словам Кадырова, основной проблемой в Украине было якобы то, что "пехоты нет".

Рамзан Кадыров. Фото с открытых источников

4 августа 2024 года Рамзан Кадыров выступил в эфире телеканала "Россия-1", где с большой уверенностью дал прогноз по срокам окончания войны в Украине. Также приспешник Путина в этой речи исполненной российской пропаганды рассказал, кто, по его мнению, победит в войне.

"Победа 100% в этом году будет за нами, этому нет сомнений. У них (Украины) пехоты нет. Мы идем вперед, мы продвигаемся", — сказал Кадыров.

Это не первый ложный прогноз чеченского лидера. В декабре 2023 года Кадыров уверял, что война в Украине закончится летом 2024 года. Также, по его словам, Россия не должна идти на переговоры с Украиной, ведь планирует "добить" страну и взять под свой контроль Харьков и Одессу.

Вопреки словам Кадырова о том, что у Украины нет пехоты, 6 мая 2025 года украинцы отмечают День пехоты, доказывая безосновательность прогнозов сторонника Путина, ведь Россия не смогла победить в войне и не захватила другие областные центры, как говорил чеченский боевик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кадыров объяснил свои слова об отставке с поста лидера Чечни. По его словам, как бы он не просил об увольнении, это может сделать только российский диктатор Владимир Путин.

Также "Комментарии" писали, что не только Кадыров давал неудачные прогнозы на войну в Украине. К примеру блоггер Алексей Арестович неудачно предусматривал режим прекращения огня, а военный обозреватель Олег Жданов сильно ошибся относительно сроков окончания войны в Украине.