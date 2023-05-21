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Кадыров пожаловался, что на него готовят покушения

По словам Кадырова, за этим якобы стоят украинские и западные спецслужбы

сегодня, 20:03
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Автор:

Лиля Воробьева

Кремлевский глава Чечни Рамзан Кадыров пожаловался , что якобы на него готовят покушение. По его словам, во всем виноваты "украинские и западные спецслужбы". Об этом он заявил в эфире пропагандистского канала.

Кадыров пожаловался, что на него готовят покушения

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

По его версии, против него якобы готовят теракты из-за того, что он "отстаивает суверенитет России".


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"Я мешаю им, и они делают все, чтобы избавиться от меня. У нас есть даже информация, что в европейских и западных спецслужбах, украинских против меня теракты готовят", — заявил Кадыров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кадыров выступил перед войсками в брендовой куртке за более 3 тысяч долларов. Известный в РФ руководитель Чечни Рамзан Кадыров "засветился" в брендовой куртке в милитаре стиле, которая стоит несколько сотен тысяч рублей. Как сообщает Телеграмм-канал "Двач", встречаясь со своими TikTok-войсками Рамзан Кадыров надел шерстяной овершорт от Louis Vuitton, принтованный камуфляжем.

Цена обновки в миллибаре стиле, которую надел Кадыров, на сайте бренда стартует от 252 тысячи рублей (примерно 120 тысяч гривен). При этом глава Чечни любит жить роскошно, ни в чем себе не отказывает. Агрессивный Кадыров часто скрывает собственное состояние. Недавно проводящие расследование журналисты нашли в Дубае (ОАЭ), что теперь выступает, как убежище для элиты из РФ после начала войны в Украине, роскошную виллу главы Чечни.
Также "Комментарии" писали о том, что по запросу Пригожина к Шойгу, Кадыров написал обращение к Путину. Владелец российских наемников из группы "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что из-за недостаточного обеспечения планирует вывести свою группировку из Бахмута. Лидер Чечни Рамзан Кадыров готов заменить своими военными вагнеровцами на востоке Украины.

 



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