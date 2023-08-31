Кадыров пообещал "давить эту штатовскую мерзость"

Рамзан Кадыров написал агрессивный пост в своем телеграмм-канале в ответ на введение США против его родительницы санкций. Об этом сообщают "Комментарии".

Рамзан Кадыров

"Я уже было перестал удивляться нелогичным санкционным решениям США и Запада. И вдруг опять — теперь в списках моя дорогая МАМА, — написал Кадыров, который неоднократно называл и называет себя "верным пехотинцем Путина". - О том, что она занимается одной только благотворительной деятельностью, знает весь мир. Поэтому американское решение можно расценить только как намеренное и циничное пренебрежение всеми этичными нормами".

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Вслед за этим Рамзан Кадыров стал угрожать США.

"Что ж, это только развязывает нам руки. Если Штаты сами для себя узаконили такие преступные методы, то и мы не станем загонять себя в какие-либо рамки", — заявил Кадыров. По его словам, "с Россией это не прокатит", пообещав "давить эту штатовскую мерзость".

Напомним, в день независимости Украины президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против россиян, причастных к депортациям украинских детей.

Под американские санкции попали еще 11 физических лиц, среди которых уполномоченные по правам ребенка Калужской и Ростовской областей, чеченский омбудсмен Мансур Солтаев, а также мать Рамзана Кадырова Аймани. Под санкции США также попал премьер Чечни Муслим Хучиев.

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