Ближайшего соратника Пригожина похоронили на военном кладбище

Военного главаря ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина, который 23 августа погиб вместе с Евгением Пригожиным в авиакатастрофе в Тверской области, похоронили на Мытищинском мемориальном кладбище в Подмосковье. Об этом сообщают "Комментарии".

Могила Дмитрия "Вагнера" Уткина

Кладбище было оцеплено, все машины досматривались. Вход охраняли силовики с антидроновыми ружьями. Обычных посетителей на время похорон Уткина на кладбище пускать перестали. Проститься с Дмитрием Уткиным пришли несколько десятков человек без символики ЧВК "Вагнер". После того как родные Уткина покинули кладбище, к его могиле стали приходить военные из ВДВ и Росгвардии.

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"По желанию родных Уткина церемония прошла только в присутствии родственников и близких друзей, с воинскими почестями", — сообщило пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник. По данным телеграм-канала Shot, во время церемонии на кладбище играл оркестр.

Примечательно, что главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который поднял мятеж 23-24 июня, похоронили без воинских почестей, которые были также положены ему как "герою России", писали СМИ.

Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах, где похоронили Уткина, — один из крупнейших военных мемориалов в России и находится в ведении Министерства обороны России.

Напомним, что Дмитрий Уткин воевал во время двух чеченских войн в составе подразделений ГРУ Минобороны РФ. Его позывной — "Вагнер" — дал название ЧВК, которую возглавил Пригожин. Дмитрий Уткин не скрывал своих неонацистских взглядов — на опубликованных фото можно видеть на его теле татуировки рун войск СС.

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