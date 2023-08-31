Украинский язык, как родной, решили изучать 46% учащихся временно оккупированной части Запорожской области. Им предоставят новые российские учебники украинского языка, заявила журналистам так называемая "министр образования и науки Запорожской области" коллаборантка Елена Шапурова. Ее данные приводят российские пропагандисты из "РИА Новости". Об этом сообщают "Комментарии".

Украинский язык - родной для миллионов людей

Эта информация вызвала бурю негодования среди рашистов.



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- "Родной язык" — это отдельный школьный предмет на 1-3 часа в неделю. Никто украинский язык вместо русского навязывать не собирается. Единственное, чем полезна информация о 46% детей, выбравших украинский в качестве родного, это показатель национальной самоидентификации и, возможно, сепаратистского потенциала. Странное намерение воспитать на новых территориях "хороших украинцев" вместо "плохих бандеровцев", — возмущаются рашисты в Сети.

"Трудно сказать, в какой части это политическая манифестация, в какой — искреннее стремление сохранить (или приобрести) украинскую идентичность. Совершенно точно, однако, что имеет место и то, и другое, и ни то, ни другое не обещает России ничего хорошего. По крайней мере, в ближайшем будущем, — отмечает Вадим Шумилин. - Мечты многих пылких зетников о том, что "новые территории" дадут нам новых русских людей и тем переломят тенденцию к "многонационализации", бьются о подлюку-жизнь с немалым для них ущербом".

Рашисты ожидают, что 1 сентября в оккупированной части Запорожской области откроются 172 школы, число учащихся в которых превысит 40 тыс — больше на 2 тыс, чем в прошлом году.

Как утверждает Википедия, общее число говорящих в мире на украинском языке, по разным оценкам, составляет от 36 до 45 миллионов человек, из них в Украине родным украинский является для 31,9 миллиона украинцев (85,2 %) и 328 тысяч русских.

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