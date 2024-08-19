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Кадыров поблагодарил Маска за его разработки, которые помогают России на войне в Украине

Рамзан Кадыров заявил, что изобретения Илона Маска помогают в зоне боевых действий в Украине. Чеченский боевик особенно поблагодарил бизнесмена за терминалы Starlink.

сегодня, 16:45
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Slava Kot

Лидер Чечни Рамзан Кадыров продолжил диалог с Илоном Маском и после слов благодарности за "подаренный" автомобиль Tesla Cybertrack поблагодарил американского миллиардера за терминалы интернет-связи Starlink. По его словам, они помогают России в войне в Украине.

Кадыров поблагодарил Маска за его разработки, которые помогают России на войне в Украине

Кадыров поблагодарил Илона Маска. Фото из открытых источников

Рамзан Кадыров в социальной сети отреагировал на сообщение Маска, в котором тот отрицает, что дарил чеченскому боевику Cybertrack. Чеченский лидер поблагодарил американского бизнесмена за Starlink, которые его бойцы используют на войне в Украине.

"Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит отвлекаться на них, поверь мне. Лучше продолжай творить и достигать новые вершины. Нам твои разработки очень помогают. Ты в любом случае молодец! Кстати, отдельное спасибо за Starlink. Скорость связи в зоне СВО вообще огонь! От бойцов отдельный респект!", — пишет Кадыров.

Напомним, что несколько дней назад Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором продемонстрировал модифицированный Cybertrack с оружием на кузове автомобиля. По словам Кадырова, якобы ему Cybertrack подарил Илон Маск. Американский бизнесмен отреагировал на эту информацию обвинив "лживые традиционные СМИ" в ее распространении.

Как сообщал портал "Комментарии", украинская разведка в начале 2024 года обнаружила, что Россия использует в зоне боевых действий терминалы Starlink. Илон Маск заявил, что его компания не продает Россия свои терминалы. Однако, Маск добавил, что не намерен блокировать свои терминалы на территории РФ.

Также "Комментарии" писали о том, что российские срочники на Курщине помогают украинским бойцам уничтожать кадыровцев.



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