Кадыров поблагодарил Маска за его разработки, которые помогают России на войне в Украине

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Slava Kot
Лидер Чечни Рамзан Кадыров продолжил диалог с Илоном Маском и после слов благодарности за "подаренный" автомобиль Tesla Cybertrack поблагодарил американского миллиардера за терминалы интернет-связи Starlink. По его словам, они помогают России в войне в Украине.
Кадыров поблагодарил Илона Маска. Фото из открытых источников
Рамзан Кадыров в социальной сети отреагировал на сообщение Маска, в котором тот отрицает, что дарил чеченскому боевику Cybertrack. Чеченский лидер поблагодарил американского бизнесмена за Starlink, которые его бойцы используют на войне в Украине.
Напомним, что несколько дней назад Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором продемонстрировал модифицированный Cybertrack с оружием на кузове автомобиля. По словам Кадырова, якобы ему Cybertrack подарил Илон Маск. Американский бизнесмен отреагировал на эту информацию обвинив "лживые традиционные СМИ" в ее распространении.
Как сообщал портал "Комментарии", украинская разведка в начале 2024 года обнаружила, что Россия использует в зоне боевых действий терминалы Starlink. Илон Маск заявил, что его компания не продает Россия свои терминалы. Однако, Маск добавил, что не намерен блокировать свои терминалы на территории РФ.
Также "Комментарии" писали о том, что российские срочники на Курщине помогают украинским бойцам уничтожать кадыровцев.
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